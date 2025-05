„Policisté ho večer našli zdravého a nezraněného u kamaráda v Ostravě-Porubě,“ informovala o šťastném konci pátrání policejní mluvčí Eva Michalíková.

Chlapec podle policie nebyl v ohrožení života. Policisté prohledali nemocniční zařízení, obešli rodinné příslušníky a kamarády a také procházeli nákupní centra a prověřovali městskou hromadnou dopravu.

Podle informací iDNES.cz to údajně není poprvé, co se školák vzdálil z domova, aniž by o sobě dal vědět. Vždy se naštěstí podařilo hocha najít, nebo se po delší době ohlásil sám.