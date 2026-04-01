Čeká vás tradiční hledání vajíček v areálu Faunaparku. Akce je na programu v neděli 5. dubna od 15 do 18 hodin.
Pořadatelé prosí babičky, dědečky, maminky i tatínky, aby vajíčka hledaly opravdu jen děti samy. Nechejte dětem radost z objevování. Park je oplocený a bezpečný, děti se vám neztratí. Úplně nejmenším dětem může samozřejmě doprovod pomoci nejen s hledáním vajíček, ale i s plněním úkolů.
Soutěž
Součástí akce bude také soutěž o nejkrásnější na místě namalované velikonoční vajíčko. Vyhlášení soutěže v 17:00 u podia.
Organizace hledání vajíček
Vstup do prostoru, kde se budou hledat vajíčka, je časově omezený.
Každý cyklus trvá 20 minut hledání a 10 minut přestávka, během které budou po parku schována nová vajíčka.
Pokud vajíčka nestihnete najít v jednom termínu, můžete využít další časový úsek.
Otevírací časy brány pro hledání:
15:00–15:10
15:30–15:40
16:00–16:10
16:30–16:55
Pejsci vítáni
Dobře vychované pejsky tady rádi přivítají na vodítku a pod stálým dohledem majitele.
Zvířátka ve Faunaparku
Zdejší zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Obzvláště milují ledový salát. Králičkům, husám, kačenkám a slepicím přineste nekrájené salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka. Parta místních pěti kočiček pod vedením Baumaxe miluje kočičí konzervy a kapsičky. Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby a proto nenoste: suché pečivo, skořápky, vlašské ořechy, kaštany a žaludy.
Bistro nabídne teplé nápoje, italskou kávu Vergnano, čaj, alko i nealko a drobné občerstvení.
Vstupné: 100 Kč za osobu. Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + 3 děti). Děti do 3 let zdarma. Vstupné se hradí na místě v hotovosti nebo pomocí QR kódu. Celý výtěžek z akce bude použit na další rozvoj Faunaparku.
Vstup průběžný od 15:00 do 16:00. Park bude otevřen od 15:00 do 18:00.