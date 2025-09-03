„Na návštěvníky čekají více než čtyři desítky stánků a foodtrucků s regionálními specialitami i světovou kuchyní, kulinářské show s následnou ochutnávkou připravených pokrmů, koncerty Janka Ledeckého a Dary Rolins, program pro děti nebo akrobatická bike show na U-rampě,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
„Pojez propojuje to nejlepší z gastronomie v našem kraji a každoročně přináší novinky i širší nabídku podniků, které se do projektu zapojují. Připravený je i program pro rodiny s dětmi, který zajišťuje Technotrasa family zóna. Na jednotlivých stanovištích se děti dozví zajímavosti o technických památkách kraje a zároveň se díky dílničkám, soutěžím a workshopům zabaví po celý den,“ doplnil za pořadatele Petr Koudela, jednatel Moravian-Silesian Tourism.
„Festival Pojez je skvělou příležitostí, jak ukázat rozmanitost našeho regionu. V jednom dni si lidé mohou vychutnat kvalitní gastronomii zdejších podniků, užít si kulturní program a zároveň strávit čas v prostředí beskydské přírody. Těší mě, že si festival získal oblibu návštěvníků,“ uvedla Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.
Kraj nechal v místě a okolí posílit vlakovou dopravu. „Vlakové spoje z Ostravy do Ostravice budou během konání Pojez festu posíleny na dvojnásobnou frekvenci oproti běžnému provozu. Na trať vyjedou přímé spěšné vlaky Lysohor, které disponují moderními bateriovými jednotkami,“ dodala Šimoňáková.
Festival začíná v 10 hodin dopoledne, Dara Rolins vystoupí ve 12 hodin, Janek Ledecký v 17.00. Vstup na akci je zdarma.