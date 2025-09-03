Pojez fest v Ostravici nabídne kulinářskou show, koncerty i zábavu pro rodiny

David Štverka
  11:42
V gastroměstečko se v sobotu promění areál bývalé pily v Ostravici, kam ve své třetí letošní zastávce zavítá oblíbený Pojez fest. Ten spojuje výborné gastropodniky v regionu, hudbu i program pro rodiny s dětmi. Moravskoslezský kraj nechal na gastrofestival posílit vlakovou dopravu.
Fotogalerie4

Areál bývalé pily v Ostravici se 6. září 2025 promění v gastroměstečko s více než čtyřmi desítkami stánků a foodtrucků s regionálními specialitami i světovou kuchyní. Na návštěvníky čekají mimo jiné kulinářské show s následnou ochutnávkou připravených pokrmů, koncerty Janka Ledeckého a Dary Rolins, program pro děti nebo akrobatická bike show na U-rampě. | foto: Pojezfest

„Na návštěvníky čekají více než čtyři desítky stánků a foodtrucků s regionálními specialitami i světovou kuchyní, kulinářské show s následnou ochutnávkou připravených pokrmů, koncerty Janka Ledeckého a Dary Rolins, program pro děti nebo akrobatická bike show na U-rampě,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

„Pojez propojuje to nejlepší z gastronomie v našem kraji a každoročně přináší novinky i širší nabídku podniků, které se do projektu zapojují. Připravený je i program pro rodiny s dětmi, který zajišťuje Technotrasa family zóna. Na jednotlivých stanovištích se děti dozví zajímavosti o technických památkách kraje a zároveň se díky dílničkám, soutěžím a workshopům zabaví po celý den,“ doplnil za pořadatele Petr Koudela, jednatel Moravian-Silesian Tourism.

„Festival Pojez je skvělou příležitostí, jak ukázat rozmanitost našeho regionu. V jednom dni si lidé mohou vychutnat kvalitní gastronomii zdejších podniků, užít si kulturní program a zároveň strávit čas v prostředí beskydské přírody. Těší mě, že si festival získal oblibu návštěvníků,“ uvedla Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Kraj nechal v místě a okolí posílit vlakovou dopravu. „Vlakové spoje z Ostravy do Ostravice budou během konání Pojez festu posíleny na dvojnásobnou frekvenci oproti běžnému provozu. Na trať vyjedou přímé spěšné vlaky Lysohor, které disponují moderními bateriovými jednotkami,“ dodala Šimoňáková.

Gastrozážitek v srdci hor. Pojez fest v Karlově Studánce a Ostravici

Festival začíná v 10 hodin dopoledne, Dara Rolins vystoupí ve 12 hodin, Janek Ledecký v 17.00. Vstup na akci je zdarma.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Soud zamítl návrhy na zrušení kandidátky SPD na Vysočině

Krajský soud v Brně zamítl návrhy na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny na...

3. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

NSS: Soud znovu posoudí rozhodnutí ÚOHS o tendru na Janáčkovo kulturní centrum

Krajský soud v Brně se bude znovu zabývat rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrzujícím správnost tendru na stavbu Janáčkova kulturního...

3. září 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Horská služba na Šumavě o prázdninách zasahovala u 293 případů

Horská služba na Šumavě o letních prázdninách zasahovala u 293 případů. Je to nepatrně více než ve stejném období před rokem. Loni měla o prázdninách 286...

3. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.