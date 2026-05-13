Potřebují ji lidé i úřady, bojuje Bílovec o policejní služebnu. Od ledna má zaniknout

Josef Gabzdyl
  15:52aktualizováno  15:52
Mimořádné jednání zastupitelstva svolalo na konec května vedení Bílovce na Novojičínsku. Hodlá se pokusit zvrátit sloučení obvodních policejních oddělení se sousední Studénkou, což však ve skutečnosti znamená zánik toho bíloveckého. Se změnou policie počítá od příštího roku.
Služebna Policie ČR | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

„Samozřejmě s tímto záměrem nesouhlasíme a chceme ho zvrátit,“ komentoval starosta Bílovce Martin Holub chystané slučování.

Policejní oddělení ve městě s více než sedmi tisíci obyvateli sídlí v Pivovarské ulici. „Ani pamětníci si nevzpomínají, od kdy tam sídlí. Prostě už je to hodně dlouho,“ podotkl starosta.

Zmínil, že i když se o této možnosti hovoří dlouho, oficiální rozhodnutí přišlo z krajského policejního ředitelství minulý týden.

„Nedává to smysl, protože jsme ORP (obec s rozšířenou působností - pozn. red.), a to i pro Studénku. Jsou tady úřady, kde se vyřizují záležitosti, ke kterým potřebujete i součinnost státní policie,“ podotkl starosta.

Město chce jednat s policií i ministerstvem

Vedení Bílovce už vydalo prohlášení s ujištěním, že „nikdy svým jednáním ani opomenutím nezavdalo příčinu k tomu, aby Policie ČR přistoupila k rozhodování o zrušení obvodního oddělení“.

Představitelé města v prohlášení také zdůraznili, že místní policejní oddělení je pro bezpečnost lidí z města i jeho místních částí důležité a chtějí jeho zachování s ministerstvem vnitra i vedením policie aktivně řešit. Zmínili také výjimku z nájemného, kterou policie v Bílovci má.

Jak uvedla Vladimíra Faferková z krajského ředitelství Policie ČR, na území regionu se žádná další podobná změna nyní neprojednává.

„Navrhovaná změna vyplývá z dlouhodobého posuzování efektivity práce a zajištění bezpečnosti na teritoriích obou obvodních oddělení v Bílovci a ve Studénce,“ sdělila policistka.

Upozornila však, že jednání probíhají už dva roky a konečný návrh posoudí vedení Policie ČR a ministerstva vnitra. Se změnou se počítá od příštího roku, přičemž počet policistů by měl zůstat stejný.

