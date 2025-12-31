„Rychle přijeďte, v trávě je velký had. Tak znělo oznámení na linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Policisté z Karvinska pak na místě zjistili, že muž venčí v trávě svého hada, kterého doma chová, ale zapomněl to říct kolemjdoucím. Ti se lekli a začali křičet a panikařit. „Naštěstí se nikomu nic nestalo a pán si hada následně odnesl domů,“ doplnila mluvčí.
Podvod s prasetem řešili policisté z ostravského obvodního oddělení. Jistý muž oznámil, že si chtěl koupit prase malého novozélandského plemena kune kune, tak si podal inzerát.
„Na ten záhy zareagoval jemu neznámý muž, který nabídl zájemci zaslání zvířete za několik tisíc korun. Podmínka však zněla jasně. Zaplatit předem. Prasátko však dodnes nedorazilo,“ uvedla Michalíková.
Zmizení masa z mrazáku. A bílé ponožky
Pár dnů po Mikuláši se zase ozval policistům zhruba desetiletý chlapec z Opavska, že na něj zvoní čert tvrdící, že je policista. „Rozuzlení bylo úsměvné. Policisté na tísňové lince vše ověřili a nemohli konstatovat nic jiného – že zvoní opravdu jejich kolega, který pouze jako čert vypadá,“ poznamenala mluvčí.
Se zvonkem byl spojený i další kuriózní případ. „Na policisty se obrátila žena z Frýdku-Místku. Tvrdila, že u ní stále někdo schválně zvoní na zvonek. „Policisté po příjezdu na místě ani v okolí nikoho neviděli, po zvoncích však vesele lezl větší brouk Forficula auricularia, neboli škvor obecný. V bezpečí byla tedy i paní, posléze i brouk,“ řekla Michalíková.
Na policisty se obrátila i žena z Karvinska s tím, že jí doma chybí jedna bílá ponožka. A mizí jí také maso z mrazáku. Naznačila, že by v tom mohla mít prsty sousedka, se kterou má spory.
Policisté ani takové oznámení nepodcenili a řádně prověřili. Zjistili, že vše je v domě v pořádku, a událost ukončili.