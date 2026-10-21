Policie dál prověřuje úmrtí pohřešované, jejíž tělo se našlo ve Frýdeckém lese

Policie stále prověřuje okolnosti úmrtí ženy z Frýdku-Místku, jejíž tělo našla na začátku října po téměř měsíčním pátrání ve Frýdeckém lese. Dosud nemá k dispozici všechny výsledky soudní pitvy. Policisté se zabývají také podněty získanými od veřejnosti i vlastní činností. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
"Vzhledem k tomu, že prověřování pokračuje, nemůžeme zatím poskytnout další informace," řekla mluvčí v reakci na dotazy a spekulace, které se objevují zejména na sociálních sítích.
Ženino zmizení oznámil 3. září její manžel. Uvedl, že odešla z bydliště, ale nedorazila do zaměstnání. Její tělo policisté našli 1. října ve Frýdeckém lese. Totožnost následně potvrdila analýza DNA.
Policie už dříve uvedla, že stav těla nasvědčoval tomu, že žena zemřela v den svého zmizení. Kriminalisté tehdy nevyloučili cizí zavinění a zabývali se způsobem jejího úmrtí. U těla našli také tři nože, které podle předchozích informací mohly chybět v domácnosti.
Při pátrání policisté vyhodnotili více než 2000 hodin kamerových záznamů a využili mimo jiné drony, kynology, potápěče i speciálně vycvičeného psa na vyhledávání mrtvých. Do pátrací akce se zapojilo přes 60 kriminalistů.
Policie uvedla, že jakmile to okolnosti prověřování dovolí, poskytne další informace.