Událost se odehrála v pondělí v podvečer na křižovatce ulic Krnovská a Hany Kvapilové. Podle policistů mu odvahu k tomu, aby se v zimě svlékl donaha, dodaly alkohol a drogy.
„Hlídka dopravních policistů při projíždění po ulici Krnovské v Opavě zahlédla nahého muže, který stál uprostřed vozovky a svými pohyby se zřejmě snažil usměrňovat dopravu,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Policisté muže vyzvali, aby silnici opustil, což učinil. „Provedená dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj byly pozitivní,“ potvrdila Kubzová.
Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu muž skončil v péči záchranářů, kteří jej převezli do nemocnice. Případem se nadále zabývají opavští policisté. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ konstatovala Kubzová.