Policie hledá oběť a svědky možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku

Policie hledá ženu, která se mohla stát obětí možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku. Zároveň žádá o pomoc případné svědky události, která se podle kriminalistů stala v pondělí 28. září kolem 23:00 u letního kina v lesoparku v městské části Lutyně. ČTK to dnes řekla mluvčí karvinské policie Nikol Bočková.
"Případem jsme se začali zabývat na základě oznámení. Máme informace, že se v těch místech mohlo něco stát," uvedla mluvčí s tím, že policisté hledají jak poškozenou ženu, tak i další svědky. "Kriminalisté případ prověřují jako možné protiprávní jednání mravnostního charakteru," dodala.
Policisté žádají ženu, která by mohla být poškozenou, i případné svědky, aby se jim přihlásili. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případu nebo ztotožněním zúčastněných osob, mohou lidé oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoli policejní služebně.