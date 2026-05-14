Policie hledá svědky nehody, při které v Ostravě-Proskovicích zemřel řidič auta

Policie hledá svědky nehody, při které v úterý v Ostravě-Proskovicích zemřel třiatřicetiletý řidič. Vyjel ze silnice do příkopu, kde narazil do sloupku a stromu, a přes pomoc záchranářů zraněním na místě podlehl. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Nehoda se stala okolo 22:00 ve Světlovské ulici. Řidič vozu Škoda Octavia jel ve směru od Krmelína na Starou Bělou. Zda nebyl ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami, určí až pitva.
"Zjišťováním veškerých okolností nehody se nyní zabývají ostravští kriminalisté, kteří se obrací s žádostí o pomoc na případné svědky. Také uvítají záběry z palubních kamer projíždějících vozidel," uvedla Kubzová. Informace mohou svědci nehody zavolat na bezplatnou telefonní linku 158.
Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že když záchranáři dorazili k havárii, zraněný už byl z auta venku. "Měl velmi vážné poranění hlavy, hrudníku a břicha. Záchranáři provedli potřebné znehybnění a zahájili kyslíkovou terapii. Po vynesení pacienta na silnici pokračovali v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Vzhledem k akutně se zhoršujícímu stavu zasahující lékař přistoupil k uvedení muže do umělého spánku," popsal zásah Humpl. Přes veškerou snahu zasahujících záchranářů se ale muži zastavilo srdce, už se jej nepodařilo oživit a lékař musel konstatovat pacientovu smrt.