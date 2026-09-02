Policie hledá svědky nehody v Ostravě, motorkář se těžce zranil

Policie hledá svědky pondělní vážné nehody osobního auta a motocyklu v Ostravě. Motocyklista při střetu utrpěl těžké zranění. Nehoda se stala kolem 13:30 v Rudné ulici ve směru na Havířov. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
"Podle dosavadních zjištění řidič červené Škody Rapid projel odbočku na Radvanice a Bartovice a následně v mírné levotočivé zatáčce narazil do před ním jedoucího motocyklu Honda s červenými prvky. Motocyklista po střetu upadl na vozovku. Alkohol policisté u obou řidičů vyloučili," uvedla Štětínská.
Okolnosti a příčinu nehody vyšetřují ostravští kriminalisté. Policie žádá svědky, kteří nehodu nebo situaci před ní zaznamenali, aby se ozvali. Uvítá také záznamy z palubních kamer. Informace lze předat na lince 158.