Dejte mi peníze, nebo vás nakazím HIV, hrozil recidivista i cestou k výslechu

Na konci ledna tento třicetiletý muž přišel nedaleko jednoho ostravského obchodního centra k 21letému mladíkovi s dotazem, jestli by mu nevysvětlil cestu na hlavní vlakové nádraží. Mladík se dokonce nabídl, že muže doprovodí, a vydali se na společnou cestu tramvají.

Vše plynulo bez problémů až do doby, než u nádraží vystoupili. Najednou se muž dobrodince zeptal, jestli ví, co je HIV. Aniž by čekal na odpověď, tak dodal, že chce peníze, jinak ho píchne injekční stříkačkou naplněnou nakaženou krví.

„Poškozený muž ze strachu vydal všechny peníze, které u sebe měl, tedy 1 700 korun, a z místa utekl. Jakmile se dostal do bezpečí, vše oznámil na nejbližší policejní služebnu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Případ začali vyšetřovat policisté z oddělení v Ostravě – Přívozu a postupně došli k tomu, že by pachatelem mohl být třicetiletý muž s bohatou trestní minulostí. Pozvali si ho proto k výslechu.

Když dorazil a začalo úřední jednání, přišla od operačního důstojníka informace o novém loupežném přepadení v Ostravě. Co však policisty zejména zaujalo, byl stejný způsob jako právě u ostravského hlavního nádraží.

I v novém případu neznámý pachatel odlovil mladšího muže s výhrůžkou vbodnutí krve a HIV do těla, pokud nedostane peníze. „Poškozený sice u sebe žádné peníze neměl, ale byl pachatelem donucen je vybrat z bankomatu. Pachateli tak předal dva tisíce korun,“ připojila policejní mluvčí.

Lup na jídlo a drogy

Netrvalo dlouho a vyslýchaný muž se přiznal nejen k původní loupeži, ale také k novému případu. „Na cestě na policii jsem viděl muže u bankomatu, tak jsem využil příležitosti,“ vysvětlil policistům. Doplnil, že peníze potřebuje na jídlo a drogy.

„Jak se následnou prohlídkou obviněného muže ukázalo, měl u sebe střep od láhve, žádná injekce se u něj nenašla,“ podotkla mluvčí Michalíková.

Vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání kvůli loupeži a také podala podnět na vzetí pachatele do vazby, s čímž soud souhlasil.