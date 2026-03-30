Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se roky skrýval v Paraguayi. Loni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a v říjnu byl vydán do Česka.
Policejní prověřování okolností útěku bývalého poslance ČSSD (nyní SOCDEM) skončilo. Kriminalisté jej navrhli obžalovat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. ČTK to dnes potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Na posun v kauze dnes upozornila Česká televize.
Wolf byl v Česku v roce 2012 odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. V roce 2019 policisté zveřejnili, že ho tam vypátrali. V případě odsouzení za nynější obvinění se mu trest může prodloužit až o dva roky, uvedla ČT.
"Kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality Ostrava na konci minulého týdne podali návrh na podání obžaloby k okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě, a to ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," řekla Michalíková.
Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Wolf uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal, peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.
I proto, že byl přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal Wolf v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle médií přiměl k tomu, že se rozhodl zrušit další kroky v azylovém řízení a naopak požádat o vydání do České republiky.