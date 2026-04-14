Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

Josef Gabzdyl
  20:32
Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří zjistili, že nemají jízdenky. Část incidentu natočila jedna z cestujících. Video tehdy na sociálních sítích rozdělilo lidi.

Jedni diskutující láteřili nad počínáním černých pasažérů, že jeli bez jízdenek a ještě se pustili do potyčky s revizory i před svými malými dětmi. Druzí naopak obviňovali revizory z přílišné horlivosti.

Video rvačky v jedoucím trolejbusu nedaleko zastávky Husův sad bylo velmi emotivní. Žena zřejmě dokonce údajně použila pepřový sprej, a to vše před jejich malými dětmi. Dcerka pasažérů se snažila matce pomoci a hrůzou křičela.

Podle zjištění iDNES.cz revizoři utrpěli pohmožděniny, oděrky a další lehčí zranění. V pracovní neschopnosti byli čtrnáct dnů a měsíc.

Muž má trestní minulost

„Kriminalisté z centra Ostravy v dané věci vyslechli několik osob a také nechali vypracovat znalecké posudky z oboru zdravotnictví,“ vysvětlila policejní mluvčí Eva Michalíková, proč padla obvinění zhruba tři čtvrtě roku od potyčky.

Obvinění z ublížení na zdraví a výtržnictví nakonec vyslechli oba cestující. „V případě odsouzení jim hrozí až tři roky vězení. Jak se ukázalo, obviněný muž se takového jednání již v minulosti opakovaně dopustil,“ připojila policejní mluvčí.

Řidič riskoval na přejezdu, od srážky s projíždějícím vlakem ho dělily centimetry

V minulém roce se k případu vyjádřil i Dopravní podnik Ostrava (DPO). Mluvčí Tereza Šnoblová tehdy sdělila, že černí pasažéři, kteří odmítnou prokázat svou totožnost, musejí s revizory setrvat do příjezdu policie, což dvojice odmítla a chtěla z trolejbusu vystoupit.

„Jenže cestující se snažili poškodit dveře vozidla. Následně byli revizoři napadeni pepřovým sprejem cestujících,“ podotkla mluvčí Šnoblová s tím, že dopravní podnik incident mrzí a že jde o ojedinělý případ.

Studenti zlínské univerzity se podílejí na vývoji limitované edice kaší

Historickým městem roku se může podruhé stát Kadaň na Chomutovsku

