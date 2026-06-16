Policie obvinila 18 lidí kvůli podvodům s dotacemi na školení

Moravskoslezská policie obvinila 18 lidí a 15 firem kvůli podezření z podvodů s dotacemi na školení zaměstnanců financovaná z Národního plánu obnovy. Kriminalisté v té souvislosti provedli 32 domovních a dalších prohlídek. Škoda se podle nich pohybuje okolo sedmi milionů korun. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který dnes o případu informoval v tiskové zprávě. Podle moravskoslezské policie šlo o dobře organizovanou skupinu.
Podle vyšetřovatelů spolupracovali manažeři společností žádajících o dotace s lidmi zapojenými do administrace dotačních programů a s některými školiteli. Údajně předkládali nepravdivé informace o vzdělávacích kurzech v oblasti informačních technologií. V některých případech podle EPPO vykazovali školení, která se vůbec neuskutečnila, nebo uváděli vyšší počty proškolených zaměstnanců, než kolik se jich kurzů skutečně zúčastnilo.
Jednotlivé firmy získaly na vzdělávací aktivity dotace zhruba od 250.000 korun do dvou milionů korun. Podle EPPO vznikla rozpočtu Evropské unie škoda přibližně 6,7 milionu korun. Podezřelí se podle vyšetřovatelů zároveň pokusili získat další neoprávněné prostředky v hodnotě asi čtyř milionů korun.
Mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská uvedla, že kriminalisté podezřelé obvinili z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Pokud budou odsouzeni, mohou ve vězení strávit rok až deset let. Nejvyšší trest podle mluvčí hrozí organizátorovi, který vše koordinoval a zajišťovat přípravu žádostí o dotace. "S vědomím, že deklarovaná školení nebudou realizovaná v uváděném rozsahu. Vyšetřování je v samotném počátku. Bližší informace uvolníme s ohledem na stav trestního řízení až v následném období," doplnila mluvčí.
Akci provedlo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor hospodářské kriminality. Policisté vyslechli desítky zaměstnanců, kteří se měli školení účastnit. Zajistili také majetek obviněných osob a firem, včetně peněz na bankovních účtech, nemovitosti v Praze, hotovosti a zlata. Hodnota zajištěného majetku činí podle EPPO zhruba 20 milionů korun.