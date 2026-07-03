Policie odhalila na Frýdecko-Místecku a Karvinsku řidiče s padělanými průkazy

Moravskoslezští policisté odhalili tři řidiče, kteří při silničních kontrolách předložili padělané řidičské průkazy. Šlo o cizince, z nichž dva nikdy neabsolvovali autoškolu. Všechny obvinili z padělání a pozměnění veřejné listiny. Ve vězení mohou strávit tři roky. ČTK o tom dnes informoval policejní mluvčí Petr Linzer.
Policisté padělky odhalili při běžných silničních kontrolách na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Dva řidiče zastavili u bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi u Českého Těšína, třetího v obci Návsí. Policisté podle mluvčího rozpoznali nesrovnalosti na dokladech už při jejich předložení.
"Padělky zahrnovaly jeden český a dva zahraniční řidičské průkazy. Podezřelými jsou dva osmačtyřicetiletí muži a šestadvacetiletý muž. Všichni podle policie věděli, že předkládají falešné doklady," řekl. U dvou z nich se navíc ukázalo, že nikdy nezískali řidičské oprávnění absolvováním autoškoly. Policisté prověřují, za jakých okolností padělané průkazy získali.
Pravost dokladů následně ověřili specialisté oddělení dokladů a specializovaných činností moravskoslezské cizinecké policie, kteří kontrolovali použité tiskové techniky i zabezpečovací prvky. Případy policisté vyřídili ve zkráceném přípravném řízení. Za padělání a pozměnění veřejné listiny hrozí podle trestního zákoníku až tři roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Moravskoslezští policisté letos za první pololetí evidují 57 případů padělání a pozměnění veřejné listiny. Za celý loňský rok jich řešili 189.