„Mladá dívka operačnímu důstojníkovi na lince 158 řekla, že se nachází u železničního mostu v Ostravě-Zábřehu a že spolykala několik různých léků, má u sebe nůž, není jí dobře a chce skočit pod tramvaj,“ informovala policejní mluvčí Eva Jiroušková.
S dívkou bylo velice těžké udržet telefonický hovor a získat bližší poznatky k místu, kde se zrovna nachází.
„Jediná informace, kterou policisté disponovali, byla, že je poblíž mostu a teče tam řeka Odra. Tato událost byla okamžitě předána kolegům do terénu,“ řekla mluvčí.
Policisté z hlídkové služby tak usilovně propátrávali okolí, přičemž zhruba do deseti minut od oznámení dorazili ke garážím na ulici U Výtopny, kde u železniční trati v přilehlém lesíku nalezli dívku, která sama sebe ohrožovala nožem.
„Zpočátku s muži zákona vůbec nespolupracovala. Velitel policie s ní navázal komunikaci a snažil se ji uklidnit. Působila rozrušeně a nejprve policistům nevěřila. Díky svému přístupu si nakonec získali její důvěru a nůž před nimi odhodila,“ doplnila mluvčí.
Následně muži zákona zjistili, že si dívka již před tím způsobila řezné zranění na předloktí. Na místě ji ošetřili a po celou dobu uklidňovali. Poté ji převzali záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice.