Třiaosmdesátiletého seniora z Ostravy-Poruby, kterého hledala policie, našla večer chodkyně poblíž Sanatorií Klimkovice. Byl zmatený, ale v pořádku a nyní je už zpět u své rodiny. ČTK to sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Informaci o pátrání po seniorovi policie zveřejnila dnes po 12:00. Uvedla, že muž v úterý dopoledne odešel z bydliště na procházku, od té doby se nevrátil domů, ani nekontaktoval blízké. "Odešel bez mobilního telefonu a léků, které užívá několikrát denně. Bez těchto léků by mohl být v přímém ohrožení života. Osobní doklady by měl mít senior u sebe," uvedla Michalíková. Lidi, kteří by mohli pomoci s jeho nalezením, vyzvala, aby se obrátili na policii.
"Ve večerních hodinách přišla ta nejlepší zpráva jak pro rodinu, tak policisty. Muž byl náhodnou ženou nalezen poblíž Sanatorií Klimkovice," uvedla mluvčí. Poděkování podle ní zaslouží především žena, která si muže všimla a volala na linku 158.