Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Ostravy, nemá u sebe léky

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:02aktualizováno  19:02
Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctileté Denise Bandyové z Ostravy. Dívka má zdravotní problém a musí užívat léky, které nemá u sebe.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie zveřejnili pátrání v systému, jenž je určený pro zvláště zranitelné pohřešované, jako jsou děti nebo senioři. V databázi policistů je také přístupná fotografie nezletilé.

Pohřešovaná dívka je vysoká asi 154 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Lidé mohou informace o dívce sdělit na tísňovou linku 158. Dívka odešla dnes kolem 15:00 odešla z výchovného zařízení v Bohumíně.

„Při odchodu měla mít kostkované bíločerné kalhoty a černou zimní bundu. Může cestovat vlakem, autobusem i mimo Bohumín,“ dodala policie. Ta pátrání v režimu osoba v ohrožení původně vyhlásila, pak tento příznak odstranila, ale po dívce dál pátrala, následně ji opět do režimu osoba v ohrožení zařadila.

V Jablonci se střetl vlak s osobním autem, zranění utrpěli čtyři lidé

V Jablonci se stĹ™etl vlak s osobnĂ­m autem, zranÄ›nĂ­ utrpÄ›li ÄŤtyĹ™i lidĂ©

