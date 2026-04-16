Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Ostravy, nemá u sebe léky

Policie zveřejnili pátrání v systému, jenž je určený pro zvláště zranitelné pohřešované, jako jsou děti nebo senioři. V databázi policistů je také přístupná fotografie nezletilé.
Pohřešovaná dívka je vysoká asi 154 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Lidé mohou informace o dívce sdělit na tísňovou linku 158. Dívka odešla dnes kolem 15:00 odešla z výchovného zařízení v Bohumíně.
|
Policie dva dny pátrala po třináctiletém chlapci z Ostravy. Byl u kamaráda
„Při odchodu měla mít kostkované bíločerné kalhoty a černou zimní bundu. Může cestovat vlakem, autobusem i mimo Bohumín,“ dodala policie. Ta pátrání v režimu osoba v ohrožení původně vyhlásila, pak tento příznak odstranila, ale po dívce dál pátrala, následně ji opět do režimu osoba v ohrožení zařadila.