Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

Dalibor Maňas
  11:32aktualizováno  11:32
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Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. | foto: Policie ČR

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Žena odešla ráno ze svého bydliště, do zaměstnání v Ostravě však nedorazila a příbuzným se dosud neozvala. Podle zjištění policie u sebe nemá mobilní telefon a existuje vážné podezření, že je v ohrožení života.

Informace o jejím zmizení se objevila rovněž na sociálních sítích. Ve facebookové skupině Frýdek-Místek bez cenzury sdílel fotografii pohřešované ženy se dvěma dětmi společně se žádostí o pomoc při pátrání její manžel.

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září.

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„Jana Šerjeníková je ročník 1988. Policisté provedli opakované prověrky v místech, kde by se žena mohla zdržovat. Dále ji hledala ve zdravotnických zařízeních, nákupních centrech či parcích, ale marně,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.

Podle policistů se pohřešovaná žena nejčastěji pohybovala ve městech Frýdek-Místek a Ostrava.

„V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nejčastěji se oblékala do sukní. Vypadá na 38 až 43 let, je vysoká zhruba 165 až 175 cm, střední postava, rovné hnědé vlasy, zelené oči,“ popsala ženu mluvčí.

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