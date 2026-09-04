Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

Informace o jejím zmizení se objevila rovněž na sociálních sítích. Ve facebookové skupině Frýdek-Místek bez cenzury sdílel fotografii pohřešované ženy se dvěma dětmi společně se žádostí o pomoc při pátrání její manžel.
„Jana Šerjeníková je ročník 1988. Policisté provedli opakované prověrky v místech, kde by se žena mohla zdržovat. Dále ji hledala ve zdravotnických zařízeních, nákupních centrech či parcích, ale marně,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.
Podle policistů se pohřešovaná žena nejčastěji pohybovala ve městech Frýdek-Místek a Ostrava.
„V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nejčastěji se oblékala do sukní. Vypadá na 38 až 43 let, je vysoká zhruba 165 až 175 cm, střední postava, rovné hnědé vlasy, zelené oči,“ popsala ženu mluvčí.