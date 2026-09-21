Policie podezírá tři fotbalové fanoušky z útoku na zasahující policisty v Opavě

Z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě podezírá policie tři muže ve věku od 19 do 23 let. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až čtyři roky vězení. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Muži podle kriminalistů napadli policisty při zákroku před stadionem v polovině dubna, kdy se v Opavě konalo fotbalové utkání proti Zbrojovce Brno. Policisté při zásahu opakovaně vyzývali fanoušky obou klubů k uposlechnutí výzev.
"Jeden z mužů proti policistům kopal nohou. Další na policisty hodil kelímek s tekutinou a pokusil se strhnout zasahujícímu policistovi protiúderovou přilbu," uvedla.
Případem se zabývali moravskoslezští kriminalisté specializující se na problematiku diváckého násilí a extremismu. "Po vyhodnocení získaných informací sdělili všem třem mužům podezření z přečinů výtržnictví a násilí proti úřední osobě," dodala Štětínská s tím, že kriminalisté u trojice vedou zkrácené přípravné řízení.