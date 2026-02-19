„Kriminalisté věc odložili, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ řekl ve čtvrtek mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Událost se stala v sobotu 22. listopadu mezi 18:00 a 20:05 hodin ve vlaku Českých drah EC 177 z Děčína do Prahy. Na pražském hlavním nádraží ve stejnou dobu zrovna byli i fanoušci Baníku Ostrava, jenž se zrovna vraceli z utkání v Teplicích.
„Několik fotbalových příznivců mělo ve vlaku provolávat výhružné a rasistické nadávky vůči dětskému romskému fotbalovému družstvu a jeho doprovodu,“ sdělil na začátku prosince Daněk.
Vyšetřování nekončí
Oba týmy z vlaku odvedli policejní těžkooděnci a malí fotbalisté pak počkali na další spoj, aby necestovali spolu s ostravskými fandy.
V souvislosti s případem policie podle mluvčího Daňka vyslechla oznamovatele a dva svědky, spolupracovala také s kriminalisty z Ostravy, kteří se specializují na fotbalové divácké násilí, a zjišťovala okolnosti i mezi příznivci zmiňovaného fotbalového klubu.
„Dále byla v dané souvislosti v součinnosti s oddělením tisku zveřejněna výzva ve veřejných sdělovacích prostředcích za účelem zjištění totožnosti pachatelů, svědků či získání nějakého obrazového či zvukového záznamu z místa. K dnešnímu dni nebylo získáno poznatku v dané věci,“ uvedl mluvčí.
Dodal, že k vypátrání pachatele bude policie nadále přijímat příslušná opatření a pokud důvody odložení pominou, bude ve věci opětovně rozhodnuto.
Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku
Agresi namířenou proti malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá z turnaje v Děčíně, kterou popsal na facebooku zakladatel projektu Lukáš Pulko, už dříve odsoudili někteří politici, tehdejší vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková i předseda Fotbalová asociace ČR (FAČR) David Trunda.
Za situaci se podle prohlášení na webu organizaci Mongaguá omluvil i ostravský klub FC Baník, jehož fanoušci údajně romské děti rasisticky uráželi a ukazovali na ně nevhodná gesta.
Malé fotbalisty přijal i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Pavel dostal od zástupců projektu Mongaguá zelený dres se svojí jmenovkou a číslem 4, další trikot naopak na památku podepsal. Prezidentský manželský pár děti obdaroval mimo jiné odznakem lva, symbolu české státnosti.