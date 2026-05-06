Při své hlídkové činnosti zavítali vratimovští policisté v neděli ráno i do Šenova. Během jízdy okolo oploceného areálu narazili i na protijedoucí Ford Mondeo. „Při očním kontaktu s řidičem zjistili, že jim je dobře znám. Jednalo se o muže kolem padesátky a díky osobní znalosti věděli, že má opakované zákazy řízení všech motorových vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Hlídka okamžitě zareagovala, otočila služební vozidlo a rozjela se za ním. Za použití výstražného a zvukového signálu přitom policisté muže vyzvali k zastavení. Řidič však reagoval sešlápnutím plynového pedálu a před hlídkou začal ujíždět po nezpevněné prašné cestě směrem do Pežgovského lesa.
„Zřejmě tušil, že by neměl moc šance, a zhruba po kilometru s autem zastavil. Při vystupování ale asi zapomněl auto zajistit proti pohybu. To začalo couvat na služební vozidlo. Policista naštěstí duchapřítomně zareagoval a do jedoucího auta doslova naskočil, a tak zabránil nárazu do služebního auta,“ popsala dramatické zakončení honičky Michalíková.
Řidiče policisté zadrželi a převezli na služebnu. Ukázalo se, že padesátiletý muž má již od roku 2016 zákaz řízení motorových vozidel. „Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, stejně tak i testy na drogy. Auto, které řídil, bylo půjčené,“ doplnila mluvčí.
Ve zkráceném přípravném řízení policie muži sdělila podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.