Policie rozšířila pátrání po Janě Šerjeníkové po celé Evropě

Policie rozšířila pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku na území Evropy. Po pohřešované ženě pátrá v zemích schengenského prostoru. Nadále prověřuje všechny získané informace a obrací se také na veřejnost. Nově kriminalisté upřesnili oblečení, které mohla mít žena při odchodu z bydliště na sobě. Žena je pohřešovaná 13. den. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Eva Michalíková.
Matka dvou dětí mohla podle policie odejít v černé mikině s dlouhým rukávem a kapucí, lesklých tmavých legínách a béžových botách na tkaničky. Měla mít také šedý batoh. "Pátráme i mimo Českou republiku. Pátrání probíhá v rámci schengenského prostoru čili na území Evropy. Policisté prověřují všechny informace, které by mohly vést k jejímu nalezení," uvedla. Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé mohou jakékoli informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoli služebně Policie ČR.
Žena podle rodiny odešla ze svého bydliště ve Frýdku-Místku ráno 3. září. Do zaměstnání v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala své blízké. Policie má podezření, že by mohl kša být v ohrožení života. U sebe pravděpodobně nemá mobilní telefon.
V uplynulých dnech policisté při pátrání nasadili také drony letecké služby. Prohledávali například okolí přehrad Olešná a Žermanice a prověřovali horské chaty a chalupy v Beskydech. Pátrací akce dosud skončily bez výsledku.
Policie zároveň prověřuje poznatky od veřejnosti, které získala po výzvě ke zpřístupnění kamerových záznamů. Informace prověřuje i mimo Moravskoslezský kraj a nyní také v zemích schengenského prostoru.
Šerjeníková se podle policie nejčastěji pohybovala ve Frýdku-Místku a Ostravě. Je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Její zdánlivý věk je 38 až 43 let.