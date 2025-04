Otci v autě kolabovalo dítě, u křižovatky zaklepal na okno policejního vozu

Když ve středu dopoledne stáli policisté s autem před křižovatkou ulic Francouzská a Opavská v Ostravě a čekali na zelenou, zaťukal jim na okno muž, který působil rozrušeně. Prosil je, zda by mu nepomohli dostat se co nejrychleji do Městské nemocnice Ostrava na dětské oddělení. V autě měl pětiletou dceru, která byla apatická, dostala záchvat a na nic nereagovala.

Policisté nezaváhali. „Muži řekli, aby je následoval. Operačnímu důstojníkovi nahlásili, co se stalo a za použití majáku se vydali do nemocnice. Samotná jízda trvala jen několik minut,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Ještě než policisté s autem, kterému dělali doprovod, stihli do nemocnice dorazit, všimli si sanitky. „Proto na nic nečekali, zastavili ji a hned záchranáře seznámili se situací. Ti si pětiletou Lindušku převzali a okamžitě ji poskytli nezbytnou péči,“ popsala mluvčí.

Jakmile byla holčička v rukou zdravotníků, tatínek policistům poděkoval. „Podle posledních zpráv by měla být holčička v pořádku,“ dodal mluvčí.

„Podle otce u holčičky došlo k poruše vědomí. My jsme našli dítě při plném vědomí, normálně reagovalo, ale se známkami dehydratace, takže se mohl jednat o nějaký kolaps. Dívenka však nebyl ohrožena na životě,“ potvrdil Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

„Podle otce dívka také zvracela, což není v takových případech nic neobvyklého. Zdravotníci dítě zavodnili a předali ji na dětské oddělení Nemocnice Fifejdy,“ doplnil mluvčí.