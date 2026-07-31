Policie se chystá na rizikový zápas domácího Baníku Ostrava proti pražské Slavii

Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas, v němž se v sobotu domácí klub Baník Ostrava utká na městském stadionu s pražskou Slavií. Kvůli dopravním komplikacím v krajské metropoli návštěvníkům policie doporučuje, aby se na stadion dostavili s předstihem. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jan Segsulka. Úřadující mistr Slavia od květnového incidentu nemůže mít v hledišti fanoušky, od zákazu to tak bude její první zápas s podporou příznivců. Kapacita sektoru pro hosty je 858 míst. Utkání začíná v 17:00.
"V souvislosti s tím Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje připravuje bezpečnostní opatření. Jeho smyslem je zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky Městské policie Ostrava," řekl Segsulka.
Dodal, že kvůli dopravním omezením by ale fanoušci měli přijet včas, aby se vyhnuli případným problémům při cestě na stadion. Slavia na webu uvedla, že pro příznivce pražského klubu budou vyhrazeny sektory C1 až C3 na severní tribuně. "U vstupu se fanoušci podrobí bezpečnostní kontrole. Do sektoru nebudou vpuštěny osoby zjevně pod vlivem alkoholu, na místě budou probíhat namátkové kontroly na přítomnost alkoholu u fanoušků. Do hlediště je zákaz vnášet hořlavé předměty, spreje, pyrotechniku, tyče, nápoje, plechovky a sklo," uvedl klub.
Fanoušci Slavie 9. května během zápasu se Spartou v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující mistři ligy dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Klub zpřísnil bezpečnostní opatření. Ministerstvo vnitra ve čtvrtek oznámilo, že správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha zastavilo. Dospělo k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slavii hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků.
Po incidentu má Slavia uzavřené hlediště na čtyři domácí soutěžní zápasy. Dva duely před prázdnými tribunami již červenobílí absolvovali v závěru minulé sezony, další dva je čekaly na začátku nového ročníku. Při úvodním utkání nové ligové sezony proti Slovácku, které se hrálo v neděli, je podpořily alespoň děti. Díky nové úpravě pravidel totiž mohou na tribuny aspoň děti do 12 let s dospělým doprovodem. Poslední zápas bez fanoušků Slavia odehraje v neděli 9. srpna v Edenu proti Pardubicím.