V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Nehoda se stala okolo čtvrté hodiny ráno a v tramvajích bylo celkem 11 lidí. „Dnes ve 4:25 hodin se na zastávce Ostrava – Svinovské mosty srazily dvě tramvaje,“ upřesnila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
„Řidička jedné z tramvají při příjezdu na zastávku neměla přizpůsobit rychlost jízdy a narazila zezadu do již stojící tramvaje. Provoz v místě nehody je postupně obnoven,“ řekla Jiroušková.
Při nehodě byli zraněni dva lidé. „Řidička středního věku zůstala po nárazu zaklíněná. Zdravotníci jí podali před zahájením vyprošťování léky. Po vyproštění byla uložena do vakuové matrace, záchranáři zajistili její tepelný komfort. Žena utrpěla vážné poranění dolní končetiny. Po ošetření byla ve stabilizovaném stavu transportována na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Na úrazovou ambulanci téže nemocnice předali záchranáři také devětapadesátiletého cestujícího z tramvaje. „Měl řezné ranky na hlavě a na horních končetinách,“ řekl Humpl.
„Před půl pátou ráno telefonovalo na tísňovou linku záchranářů hned několik svědků z Ostravy-Svinova. Informaci o dopravní nehodě dispečeři předali také policistům a hasičům,“ doplnil mluvčí.
|
Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově
K nehodě vyrazily profesionální jednotky hasičů ze stanic Ostrava-Poruba a Ostrava-Zábřeh. „Po příjezdu bylo zjištěno, že v jedné z tramvají zůstala zaklíněná řidička. Přístup k ní byl komplikovaný,“ uvedli hasiči na svém Facebooku.
„Za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení provedli její vyproštění. Následně byla předána do péče Zdravotnické záchranné službě,“ popsali.