Policie v Krnově po loupežném přepadení školačky zatím nikoho neobvinila

V souvislosti s pondělním loupežným přepadením a zraněním desetileté školačky v Krnově na Bruntálsku policie zatím nikoho neobvinila. Padesátiletého muže, kterého kriminalisté v této souvislosti zadrželi, policisté propustili. Dále hledají svědky události. ČTK to dnes řekl mluvčí bruntálské policie Jan Segsulka.
"V souvislosti s prověřováním loupežného přepadení nezletilé dívky v Krnově z pondělí 8. června mohu uvést, že prozatím nedošlo k obvinění konkrétní osoby," řekl policejní mluvčí. Dodal, že zadrženého muže po provedení všech potřebných úkonů kriminalisté propustili. "Stále platí, že na objasnění celé věci kriminalisté intenzivně pracují a prověřují všechny možné vyšetřovací verze," řekl.
Policie se obrací na svědky události, kteří by mohli okolnosti případu osvětlit. Kriminalistům se mají hlásit prostřednictvím linky 158.
Událost se stala v pondělí kolem 12:45 poblíž náměstí Hrdinů, napadená dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Údajný útočník z místa zmizel. Policie po něm pátrala. Podezřelého padesátiletého muže zadrželi policisté i díky informací, které získali od veřejnosti.
Na případ upozornily Novinky.cz, které napsaly, že po útočníkovi pátral i otec napadené desetileté dívky, jenž zveřejnil výzvu na sociální síti. "V uličce mezi domem na náměstí Hrdinů a kotelnou dceru zastavil neznámý muž a požadoval po ní peníze. Když mu odpověděla, že žádné nemá, surově ji fyzicky napadl. Z místa pak okamžitě utekl přes cestu u kruhového objezdu směrem na parkoviště u večerky U Honzy," popsal podle serveru situaci otec napadené dívky.