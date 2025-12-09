Po 22leté Ukrajince vyhlásila policie pátrání 25. listopadu, přičemž její známí ji spatřili naposledy o čtyři dny dříve.
Její tělo pak 3. prosince nalezl náhodný kolemjdoucí v potoce Olešná u Frýdku-Místku, a to v katastru obce Staříč. Soudní pitva poté odhalila, že nešlo o náhodnou smrt, ale o násilný trestný čin.
„Žena byla uškrcena. Zahájili jsme s kolegy ve Frýdku-Místku rozsáhlé prověřování, v akci bylo větší množství policistů, psovodi i potápěči,“ uvedl krajský vedoucí 1. oddělení odboru obecné kriminality Lukáš Richter. Připojil, že práci ztěžovalo to, že od činu už uplynulo dvanáct dnů, přesto se na místě činu podařilo zajistit určité stopy.
Vylákal ji na splacení dluhu
Už o den později policisté zadrželi 33letého Ukrajince, v tuzemsku dosud netrestaného, který se k činu přiznal.
„Motivem byly jejich vzájemné neshody, obviněný ženě slíbil, že jí vrátí peníze dlužné z předchozího zaměstnání. Mělo to sloužit jako záloha mzdy. Tím ji vylákal z bydliště,“ uvedl moravskoslezský kriminalista. Oba cizinci žili v České republice legálně, muž však déle. Žena přicestovala až po vypuknutí rusko-ukrajinské války.
Nyní už obviněný muž sedí ve vazbě, s vyšetřovateli spolupracuje. Za trestný čin vraždy mu hrozí 12 až 20 let vězení.
V Moravskoslezském kraji jde o osmou letošní vraždu, tamní kriminalisté všechny objasnili. Loni se ve stejném regionu stalo čtrnáct vražd.