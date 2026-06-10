Policie vypátrala muže, který podle ní v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku

Policie dnes vypátrala padesátiletého muže, kterého podezírá, že v pondělí v Krnově na Bruntálsku napadl a zranil nezletilou dívku. Informace vedoucí k jeho vypátrání policie získala po zveřejnění výzvy. Zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání loupeže. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Událost se stala v pondělí kolem 12:45 poblíž náměstí Hrdinů a dívka po ní se zraněním skončila v rukou lékařů. "Díky zveřejnění se nám podařilo získat přezdívku možného podezřelého. Následně na základě operativní činnosti, získaných poznatků a především místní a osobní znalosti se kriminalistům podařila ustanovit možná podezřelá osoba. Tou by mohl být padesátiletý muž, který je nyní v naší moci," uvedla Michalíková.
Kriminalisté na případu pracují. "Zjišťují veškeré souvislosti s tímto případem a souběžně prověřují i další možné vyšetřovací verze. Každopádně děkujeme veřejnosti za poznatky, které nadále vyhodnocujeme," uvedla mluvčí.
Na případ upozornily Novinky.cz, které napsaly, že po útočníkovi pátral i otec napadené desetileté dívky, jenž zveřejnil i výzvu na sociální síti. "V uličce mezi domem na náměstí Hrdinů a kotelnou dceru zastavil neznámý muž a požadoval po ní peníze. Když mu odpověděla, že žádné nemá, surově ji fyzicky napadl. Z místa pak okamžitě utekl přes cestu u kruhového objezdu směrem na parkoviště u večerky U Honzy," popsal podle serveru situaci otec napadené dívky.