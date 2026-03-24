Policie vyšetřuje otravu šesti dětí léky na spaní ve škole v Havířově

Šest dětí se dnes přiotrávilo léky na spaní ve škole v Havířově na Karvinsku. Všechny skončily v péči záchranářů. Jsou mimo ohrožení života. Případem se zabývá policie. ČTK to řekla její moravskoslezská mluvčí Pavla Jiroušková.
"Dnes v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení od pracovníka školského zařízení v Havířově, kde došlo k nevolnosti šesti nezletilých dětí. Tyto byly předány zdravotníkům a převezeny do nemocnice. Mají být mimo ohrožení života," uvedla.
Dodala, že v nemocnici lékaři dětem odebrali biologický materiál. "Podle dosud zjištěných informací zdravotní komplikace žáků nastaly krátce po tom, co snědly léky, které jedno z dětí do školy doneslo," uvedla.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl doplnil, že mezi ošetřenými byli tři chlapci a tři dívky ve věku 12 a 13 let. "Dle dostupných informací snědli léky určené k léčbě nespavosti. V době zásahu byly děti mimo ohrožení života, jevily však příznaky jako nevolnost, zvracení a spavost, jeden z chlapců měl oběhové potíže," řekl.