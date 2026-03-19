Policie vyšetřuje smrt seniora nalezeného v příkopu u Ostravy

Policie vyšetřuje podezřelé úmrtí seniora, jehož tělo se našlo dnes ráno v příkopu u silnice I/11 nedaleko obchodního centra v Ostravě-Plesné. Kriminalisté zjistili, že seniora rodina od středy pohřešovala. Policisté hledají svědky, kteří by jim pomohli zmapovat poslední hodiny života tohoto muže. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Dnes okolo 06:00 řidička na tísňovou linku 158 oznámila, že viděla ležící osobu v příkopě u komunikace I/11 zhruba na 274. km směrem z Ostravy na Opavu. "Policisté se na místo dostavili. Opravdu našli v příkopu ležet muže. Okamžitě začali s resuscitací až do příjezdu záchranářů, kteří bohužel konstatovali smrt. Následně se potvrdilo, že zemřelým byl senior, kterého rodina od včerejšího dne (středy) pohřešovala," řekla.
V této souvislosti se kriminalisté obracejí na případné svědky, kteří by mohli přispět jakoukoliv informací o pohybu muže na uvedené komunikaci, a to od středy od 16:00 až do dnešního rána. "Obracíme se také na řidiče, kteří v danou dobu projížděli místem, a jejich vozidlo případně disponuje palubní kamerou, aby se i oni policistům přihlásili. Veškeré poznatky můžete sdělit na linku 158," řekla.
Muž ve věku okolo 70 let měl v době, kdy odešel ze svého bydliště na sobě šedou mikinu, světle béžové tepláky a černé botasky. Vysoký byl zhruba 165 centimetrů a na obličeji mohl mít brýle.