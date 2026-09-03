Policie zadržela tři kurýry podvodníků, rukama jim prý prošly miliony korun

Krnovští kriminalisté v uplynulých dnech zadrželi tři muže, kteří podle policie působili jako kurýři v podvodné investiční skupině. Dva z nich jsou cizinci. Při domovních prohlídkách policisté zajistili několik mobilních telefonů, hotovost a platební karty, které pachatelé podle kriminalistů vylákali od poškozených. Zadržení při výslechu uvedli, že kurýrní činnost prováděli několik měsíců a za tu dobu jim podle jejich slov prošlo rukama několik milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí bruntálské policie Jan Segsulka.
Policisté se případem začali zabývat poté, co byla podvedena devětapadesátiletá žena z Krnovska. Pachatelé ji přesvědčili, že má kryptoměnový účet, který je potřeba zrušit, aby získala zpět uložené peníze. Žena podle pokynů během videohovoru předala platební kartu kurýrovi a nainstalovala si do telefonu aplikaci umožňující vzdálený přístup. Následně přišla téměř o 200.000 korun.
"Podvodníci využili manipulativní videohovor a postupně ženu přiměli splnit všechny jejich pokyny. Poškozená jim předala platební kartu a umožnila také vzdálený přístup k telefonu," uvedl Segsulka. "Zjistili jsme, že použitá telefonní čísla a jména figurují i v dalších případech podvedených osob z jiných krajů republiky. Jednotlivé stopy nás zavedly až do Brna, kde jsme následně zadrželi tři podezřelé muže," uvedl mluvčí.
Tři podezřelé muže ve věku 34, 39 a 51 let kriminalisté zadrželi postupně. Všichni byli obviněni z podvodu, za který jim hrozí až osm let vězení. Soudce a státní zástupce akceptovali návrh policistů na vzetí dvou cizinců do vazby.
Policie zároveň varuje před podvodnými investičními nabídkami. Doporučuje lidem, aby nevěřili slibům rychlého a garantovaného vysokého zisku, ověřovali si společnosti a informace z více nezávislých zdrojů a nereagovali na časový tlak. Neměli by také nikomu poskytovat přihlašovací údaje k bankovnictví, údaje platebních karet ani autorizační kódy, předávat karty nebo umožňovat neznámým osobám vzdálený přístup k telefonu či počítači. Při podezření na podvod by měli okamžitě kontaktovat banku a policii a uchovat související komunikaci a doklady o platbách.