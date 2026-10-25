Policie zasahovala v nemocnici ve Frýdku-Místku, podezřelý muž ale zbraň neměl

Policisté dnes zasahovali v nemocnici ve Frýdku-Místku, protože dostali informaci, že se tam možná pohybuje ozbrojený muž. Podezřelého zadrželi, informace o zbrani se ale nepotvrdila. ČTK to sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková. Uvedla, že v souvislosti s touto událostí nehrozí nikomu žádné nebezpečí.
Na tísňovou linku bylo po 08:00 ohlášeno, že se před nemocnicí odehrál konflikt mezi dvěma lidmi. "Oznamovatel měl podezření, že by muž mohl být ozbrojený, proto věc oznámil," uvedla mluvčí.
Policie tam vyslala všechny dostupné síly. "Věc jsme nepodcenili a provedli jsme kontrolu nemocničních prostor. Policie nadále zůstává přítomná v nemocnici, kde spolupracuje s vedením nemocnice. Policisté zadrželi možnou podezřelou osobu, informace o zbrani se nepotvrdila," uvedla Bočková.