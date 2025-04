Na tísňovou linku zavolal nešťastný řidič nedlouho po 15. hodině. Sdělil, že se s těhotnou manželkou nachází v oblasti Hlučína, jenže kvůli velmi husté dopravě na silnici I/56 nemůže rychle dojet do porodnice, přičemž porod už zřejmě začíná.

„Požádal proto o volnou hlídku, která by jim pomohla dostat se do nemocnice včas,“ poznamenal opavský policejní mluvčí Jan Segsulka.

Na místo proto okamžitě vyrazila prvosledová hlídka, která v rámci služby projíždí určenou oblastí kvůli případnému rychlému zásahu. Se zapnutými majáky policejní vůz zamířil do Hlučína, podle popisu k fialovému fordu.

„Řidič a budoucí tatínek ovšem musel ještě před příjezdem hlídky odstavit své vozidlo na parkovišti kousek za městem, jelikož se již miminku nechtělo čekat,“ popsal mluvčí Segsulka.

Policisté dorazili včas a hned začali pomáhat. Jeden z nich běžel zajistit čisté ručníky z nedaleké prodejny, druhý z hlídky se ujal asistence u porodu. Metodicky je vedla operátorka tísňové linky 155, která telefonicky dávala instrukce nastávajícímu otci.

„Během pár minut policisté pomohli přivést na svět čilého chlapečka. Následně jej zabalili do ručníků a předali do náruče šťastné mamince. Když na místo záhy dorazili zdravotníci, tak si převzali matku se synem do péče a přepravili oba do nejbližší porodnice,“ uvedl policejní mluvčí.

Novorozenec dostal jméno Filípek a jak mluvčí zakončil, pro policisty to každopádně byla směna, na kterou budou dlouho vzpomínat.