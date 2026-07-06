Policisté pátrají po muži z Frýdku-Místku, mohl by být v ohrožení života

Policisté od soboty pátrají po osmadvacetiletém Marku Zárubovi z Frýdku-Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné. Dosud se nevrátil domů, ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková.
Muž se podle ní nejčastěji pohyboval ve městech Frýdek-Místek, Karviná a Český Těšín. "Policisté provedli opakované prověrky v místech, kde by se muž mohl zdržovat. Dále byly provedeny prověrky ve zdravotnických zařízeních, nákupních centrech či parcích. Tyto však dopadly s negativními výsledky," uvedla Bočková.
Není podle ní úplně jasné, co měl muž na sobě, když odcházel z práce. "Nicméně nejčastěji se oblékal do bílého trička, černých kraťasů a sportovní obuvi," uvedla mluvčí. Muž je vysoký okolo 180 centimetrů, má normální postavu, tmavě hnědé krátké vlasy s krátkou ofinou do čela, světle modré oči a na tváři tmavé strniště.
Informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného muže, mohou lidé volat na bezplatnou linku 158 nebo se obrátit na kteroukoli policejní služebnu.