Problémy polských šachet trvají, stát tam těžbu podpořil pěti miliardami korun

Ve srovnání s JSW mohou manažeři české OKD hovořit o štěstí, že firma s těžbou letos v únoru skončila. Zvláště pak proto, že s přípravami na další těžbu by hospodaření OKD skončilo v minusu také.
Což je problém, který nyní řeší JSW. Samotná těžba pokračuje. Za první polovinu letošního roku firma vytěžila 6,46 milionu tun uhlí, tedy téměř polovinu z celoročního plánu. Z toho většinu tvořilo koksovatelné uhlí.
Ekonomicky je ale podnik stále hluboko v problémech. Za první čtvrtletí letošního roku skončila skupina JSW v čisté ztrátě 615,9 milionu zlotých. Kompletní výsledky za první pololetí zveřejní v září.
„Dohoda je prvním krokem, který může reálně stabilizovat finanční situaci společnosti v jednom z nejtěžších období její historie,“ komentoval půjčku předseda představenstva JSW Bogusław Oleksy. Zároveň ale upozornil, že získané peníze strukturální problémy společnosti neřeší a pouze dočasně snižují tlak na její likviditu.
„Klíčové pro budoucnost JSW budou další hluboké restrukturalizační kroky a situace na globálním trhu s ocelí a koksovatelným uhlím,“ doplnil Bogusław Oleksy.
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Nová půjčka je jen jednou z částí záchranného plánu. Státní ARP ji poskytla jako provozní financování se splatností až do konce června 2038. „Půjčka představuje jeden ze zdrojů financování předpokládaných v ozdravném programu JSW a je poskytována za tržních podmínek,“ informovala agentura.
Stát platí horníkům nucenou dovolenou
Stát pomáhá JSW i jinak. Ze státního rozpočtu financuje odchody tisíců zaměstnanců na hornické „dovolené“, umožňující pracovníkům, kterým zbývá nejvýše pět let do důchodu, přestat pracovat a až do penze pobírat 80 procent dosavadního příjmu, nebo vyplácí odstupné.
Jen letos má program zahrnout více než čtyři tisíce pracovníků. První více než tisícovka zaměstnanců odešla na hornickou dovolenou na začátku července.
Zda bude dosavadní pomoc dostačující, ale zatím není jasné. A pochybnosti mají i sami horníci.
Například odborový svaz Sierpień 80 nyní svolal na 25. srpna protest před sídlem JSW a ve čtvrtek zahájil v dolech letákovou akci. „Společnost je stále ve velmi obtížné finanční situaci. Financování nebylo uzavřeno, investic potřebných k obnovení těžby je příliš málo a v dolech narůstají personální a organizační problémy,“ uvedli ve svém prohlášení odboráři.
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Složitá situace není pouze v dolech JSW. Problémy má třeba i soukromý důl Silesia v Czechowicích-Dziedzicích. Jeho provoz letos převzala přímo firma Bumech, která už od roku 2021 společnost PG Silesia ovládala.
Začátkem srpna zde Bumech spustil první těžební stěnu provozovanou v novém režimu. V dole a navázaných firmách pracuje přibližně tisíc lidí.
Jen několik dnů po spuštění stěny ale vyšlo najevo, že zaměstnanci nedostali včas srpnové výplaty. Podle vedení Bumechu je důvodem obtížná finanční situace firmy. Důl od února netěžil a neměl tak ani příjmy z prodeje uhlí.
„Nemáme žádnou podporu jako společnosti patřící státu. Co vytěžíme, to prodáme a z těchto peněz se mimo jiné platí mzdy,“ popsal situaci pro server nettg. pl šéf odborového svazu Kadra Tomasz Szpyrka. Podle něj už mezi zaměstnanci roste nervozita a část báňských záchranářů odmítla nastoupit do práce.
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21. července 2026