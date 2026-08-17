Polský kostel u Trojmezí na Frýdecko-Místecku získá status poutního místa

Kostel Panny Marie Frýdecké v polském Trzycatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského Trojmezí, získá status poutního místa. Bielsko-żywiecká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční Poutí tří národů. V sobotu 22. srpna se k Trojmezí již pošestnácté vydají poutníci z Česka, Polska a Slovenska. ČTK to dnes řekl mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
Trojmezí u Hrčavy je místem, kde se setkávají hranice České republiky, Polska a Slovenska. Leží v Beskydech nedaleko obce Hrčava a patří k vyhledávaným turistickým i poutním místům regionu.
Poutníci vyjdou od kostela svatého Cyrila a Metoděje na Hrčavě. "Půjdeme spolu s biskupem Martinem Davidem," uvedl jablunkovský farář Alfréd Volný. Dodal, že poutní mše svatá začne v 10:00 u Trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude také oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frýdecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. "V ní budou věřící vzývat Matku Boží Frýdeckou jako Královnu míru a pokoje," uvedl Elbel.
Místní farnost se na slavnost připravuje už delší dobu. "Již nyní se v našem kostele jednou měsíčně scházíme při pobožnostech ke cti Panny Marie Frýdecké a modlíme se za mír. Zveme různá společenství z okolí. V červnu se k nám přidaly skupiny z Jablunkova a Čierného pri Čadci," uvedl místní farář Marek Modzelewski. \místní kostel podle něj navštěvuje stále více poutníků. Důvodem je podle něj jak obnovený zájem o úctu k Panně Marii Frýdecké, tak rostoucí turistická obliba Trojmezí.
Kostel Panny Marie Frýdecké stojí jen několik set metrů od místa, kde se setkávají hranice Česka, Polska a Slovenska.