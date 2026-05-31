Muž pomohl najít pomník Primavesiho na Krnovsku. Po památce pátral vnuk starosty

Žaneta Motlová
  7:12aktualizováno  7:12
Sledovat Metro na Googlu
Věděl o něm, protože si do tamního lesa chodil hrát jako kluk. Teď pomohl zarostlý a zapomenutý pomník Paula Primavesiho, prvorepublikového starosty Města Albrechtice a zakladatele tamní dětské ozdravovny, najít a obnovit. „Pátrat po pomníku začal jeho vnuk Dieter Primavesi,“ objasňuje místní pamětník Milan Košulič.
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní...

„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní pamětník Milan Košulič (na snímku) o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Snímek zchátralého pomníku z roku 2019
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní...
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní...
Dnešní pomník Bedřicha Smetany v parku ve Městě Albrechtice, kde údajně kdysi...
13 fotografií

Celý příběh začal před třemi lety e-mailem, který do Města Albrechtice nedaleko Krnova přišel z rakouského velvyslanectví. Žádal o jakoukoliv informaci o Primavesiho pomníku a albrechtické matrikářky začaly pátrat.

„Vůbec jsme nevěděly, kde se pomník může nacházet. Nikdo ho neznal,“ popsala jedna z nich, Vlasta Lednická. Pak ale na internetu narazily na fotku zarostlého památníku, pořízenou v blízkém lese právě Košuličem. A ten slíbil, že rakouskou stranu kontaktuje.

„Chodili jsme tam jako děti, proto jsem věděl, kde je,“ říká Košulič, který ve městě žije od dětství, o kamenném pomníku v bývalém lomu naproti bývalé dětské ozdravovně. Zarostlý mechem, trávou a nálety už téměř nebyl vidět.

Právě ozdravovnu Paul Primavesi, který obec vedl v letech 1920 až 1927, založil. Byl také zakladatelem spolku pro péči o děti a budovy základní školy a údajně podnítil i stavbu prvního vodovodu a první regulace řeky. Když v roce 1930 zemřel, lidé si jej chtěli připomenout.

Snímek zchátralého pomníku z roku 2019
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní pamětník Milan Košulič (na snímku) o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026)
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní pamětník Milan Košulič o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026)
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní pamětník Milan Košulič o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026)
Dnešní pomník Bedřicha Smetany v parku ve Městě Albrechtice, kde údajně kdysi měla být také Primavesiho deska. (21. května 2026)
13 fotografií

„Pomník inicioval kronikář a učitel místní německé školy. Cestu k němu pak prý radní nazvali Primavesiweg. Financovat to údajně měli majitelé bohumínských železáren a drátoven, pocházeli odsud,“ řekl Košulič.

Pomník z roku 1937 ale po odsunu německých obyvatel léta zarůstal a zmizela i cesta k němu. Teď, osm desetiletí poté, je vše obnoveno – Košulič s Primavesiho vnukem Dieterem zorganizovali obnovu, již Primavesi zaplatil.

„Pomník se musel do půlky rozebrat, očistit, znovu složit, vyspárovat. Dochovaly se i kamenné lavičky u něj,“ líčí Košulič. Pamětní deska je původní.

Ožila rovněž někdejší cesta. „Byla hodně užívaná, šlo o původní cestu na Žáry. Může to být pěkná vycházková trasa,“ doufá Milan Košulič.

Záhada pomníku Bedřicha Smetany v parku

Dieter Primavesi zároveň s obnovou pomníku nechal umístit i novou pamětní desku na budovu ozdravovny, jež teď slouží jako bytový dům.

„Sám se tady za války narodil. Ještě než válka skončila, rodina se z Města Albrechtice vystěhovala. Vztah k oblasti mu zůstal díky babičce, manželce Paula Primavesiho, která žila dlouho po válce a podílela se na Dieterově výchově. Mluvila s ním i česky,“ líčí Milan Košulič.

Záhadou zůstává dnešní pomník Bedřicha Smetany v albrechtickém parku, kde údajně kdysi měla být také Primavesiho deska. „Vznikl ještě před první světovou válkou německému cvičiteli Friedrichu Jahnovi. Teď je tam pamětní deska Bedřicha Smetany. Mezitím tam údajně byla pamětní deska Paula Primavesiho,“ říká Milan Košulič.

Není o tom však žádný doklad a chybějí i pamětníci. Zůstává tvrzení a fotografie Dietera Primavesiho, který poprvé Město Albrechtice navštívil v roce 1968. U památníku se vyfotil a říká, že tam Primavesiho deska byla. „Na fotce to ale není čitelné. Hledáme k tomu jakékoliv dokumenty a fotografie,“ uzavírá Košulič.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

Památkově chráněný areál Brandejsova statku se změní na gymnázium. Zůstanou tam...

Chátrající památka na severním okraji metropole, suchdolský Brandejsův statek, by se měla proměnit po obnově za přibližně miliardu korun na gymnázium. Sloužit bude stovkám studentů.

31. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

DÄ›lnĂ­ci zaÄŤnou budovat zĂˇkladovou desku parkovacĂ­ho domu u DÄ›tskĂ© nemocnice Brno

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste,...

31. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V těchto dnech probíhají zkušební jízdy. Letos od září má vozit první cestující.

vydáno 31. května 2026  9:33

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Přátelák českých fotbalistů před MS 2026: Proti Kosovu dostanou šanci nováčci

Střela Ladislava Krejčího míří do dánské branky v prodloužení barážového duelu.

Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední domácí přípravný zápas před MS ve fotbale 2026. Trenér Miroslav Koubek proti Kosovu nasadí především hráče bojující o konečnou nominaci a příležitost...

31. května 2026  9:15

„Pokoušíme se o úspěch, často neuspějeme a nevíme proč."

31. května 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.