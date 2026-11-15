Peníze a cenná příroda. Železniční spojku přes Poodří postaví až ve 30. letech

Darek Štalmach
  16:52
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Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové...

Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové zóně v Mošnově. | foto: CHKO Poodří

Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové...
Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové...
Lokalita Habeš, která by měla sloužit jako náhradní biotop za lokalitu, již...
Lokalita v přírodní rezervaci Bartošovický luh, která by měla sloužit jako...
7 fotografií
Hlavně na penězích bude záležet, kdy začne stavba přímého železničního napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní koridor u Studénky. Správa železnic se také musí vypořádat s ochranou unikátní přírody podél řeky Odry.

Nákladní vlaky směřující z Mošnova do vnitrozemí totiž nyní musejí ve Studénce měnit směr jízdy, což by vyřešila nová bezúvraťová spojka. Pro její stavbu nyní Správa železnic získala potřebné souhlasné stanovisko EIA, které posuzuje vlivy záměru na životní prostředí.

Projekt za téměř 1,8 miliardy korun ovšem ještě čeká další povolování a především opatření na ochranu přírody. Jeho výstavba se tak oproti původním plánům posouvá až do příštího desetiletí.

„Spojka k mošnovskému terminálu je nyní v projektové přípravě. Po získání souhlasného stanoviska EIA pokračuje příprava dokumentace pro získání stavebního povolení,“ uvedl mluvčí Správy železnic David Kabele. „Zahájení hlavní fáze stavebních prací předpokládáme ve 30. letech, po dokončení nutných opatření v oblasti ochrany přírody.“

Přesnější termín však zatím není jistý. „Konečný termín bude záviset také na dostupnosti financí a prioritách železničních projektů,“ vysvětlil Kabele s tím, že příprava pokračuje, aby bylo možné stavbu uskutečnit podle možností i dříve.

Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové zóně v Mošnově.
Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové zóně v Mošnově.
Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové zóně v Mošnově.
Lokalita Habeš, která by měla sloužit jako náhradní biotop za lokalitu, již zasáhne stavba vlečky.
Lokalita v přírodní rezervaci Bartošovický luh, která by měla sloužit jako náhradní biotop za lokalitu, již zasáhne stavba vlečky.
7 fotografií

Ministerstvo životního prostředí stavbu povolilo z hlediska posuzovaných vlivů na životní prostředí, upozornilo však na její významné negativní dopady na chráněné území Poodří.

Problémem je zejména výskyt motáka pochopa, dravého ptáka hnízdícího v rákosinách. Nová železniční spojka zasáhne do jeho hnízdního prostředí, přičemž stávající hnízdiště v místě plánované trati pravděpodobně zanikne.

Ministerstvo proto stanovilo řadu podmínek, které musí Správa železnic splnit. Patří mezi ně především vytvoření náhradních biotopů pro motáka pochopa na čtyřech vymezených lokalitách.

Další opatření se týkají ochrany vzácných motýlů, průchodnosti krajiny pro živočichy nebo zachování přirozeného koryta Pustějovského potoka. Přesný rozsah opatření má ještě určit samostatné rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě jejich příprava a dokončení mohou ovlivnit, kdy bude možné zahájit hlavní stavební práce.

Původně se počítalo se stavbou od roku 2028

Samotný projekt počítá s vybudováním nové jednokolejné elektrifikované spojky dlouhé přibližně 1,2 kilometru. Dalších zhruba 1,5 kilometru představují úpravy kolejiště v železniční stanici Sedlnice.

Nové napojení umožní nákladním vlakům přímý průjezd mezi mošnovským terminálem a tratí ve směru na Přerov. Součástí projektu je také zvýšení kapacity stávající železniční infrastruktury, aby zvládala rostoucí požadavky na přepravu z průmyslové zóny.

Zlepšení železničního spojení je důležité především pro zdejší terminál kombinované dopravy, který umožňuje překládku kontejnerů mezi vlaky a kamiony.

Právě pro nákladní dopravu směřující do vnitrozemí představuje současná nutnost změny směru ve Studénce provozní komplikaci. Původní harmonogram počítal se zahájením výstavby v roce 2028. Nyní už je zřejmé, že termín bude pozdější.

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