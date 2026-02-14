Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Neštěstí se stalo před 18:00. Při příjezdu záchranářů byl muž při vědomí. Měl ale popáleniny až třetího stupně, a to zejména na trupu, horních i dolních končetinách, a dále pak otevřené poranění předloktí.
„Záchranáři zahájili kyslíkovou terapii, ošetřili popálené plochy a poranění horní končetiny, zajistili periferní žilní vstup pro podání potřebných infuzních roztoků a léků tlumících bolest i vědomí zraněného. S transportem do vrtulníku pomohli záchranářům zasahující hasiči. Ve vážném, ale stabilizovaném stavu, byl muž letecky transportován do popáleninového centra,“ uvedl Humpl.
Popáleniny je nutné zchladit
Připomněl, že při poskytování první pomoci při popáleninách je nutno jednorázově zchladit zasažená místa. Je nutné odstranit oděv, který je možné volně sundat.
„Co nejdříve sundáme také všechny šperky. Dříve než začnou popálené plochy otékat. Popáleniny sterilně zakryjeme, ideálně navlhčeným sterilním krytím. Dále pak chladíme místa lokálně, popřípadě při rozsáhlejších popáleninách jen oblast krku, podpaží a třísel,“ řekl Humpl. U pacienta je nutné sledovat možné zhoršování vědomí a dýchání. V případě závažných změn stavu je potřeba opakovaně volat na tísňovou linku.
