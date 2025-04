Jejich role byla nevděčná, ale zásadní. Bruntálské katy připomíná dvoumetrová socha

„Měla by být symbolem a svědkem doby, ve které kat nepatřil mezi ctěné občany. Přesto byl nepostradatelnou součástí spravedlnosti, jak ji tehdejší společnost chápala,“ popsal záměr města starosta Bruntálu Martin Henč.

Dodal, že kat nebyl jen vykonavatelem trestů či mučení, ale měl na starosti i očistu ulic nebo lékařské zákroky. „Jeho role byla nevděčná, ale zásadní,“ konstatoval.

Autorem sochy z umělého kamene je opavský sochař Daniel Klose. Podle toho by kat mohl lidem pomoci popřemýšlet nad vlastní smrtelností.

„Nechtěl jsem, zvlášť v obličeji, dělat nic konkrétního. Aby to bylo trošičku i memento mori. Aby lidé, kteří jej uvidí, pouvažovali, co udělali špatně,“ vysvětlil Daniel Klose, proč neztvárnil klasicky zažitou podobu popravčího s kápí do špičky, ale zakryl katovi celý obličej.

Hrdelní právo měl Bruntál od svých středověkých počátků a ve městě se popravovalo až do 18. století. Šibenice stávala při staré cestě z Bruntálu do Olomouce, v prostoru dnešní ulice Pod Lipami.

Kat zdobí výklenek schodiště na podzim zpřístupněné věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru města. Lidé sochu uvidí od května, kdy tam odstartují prohlídky.

Věž je po kompletní rekonstrukci, má za sebou mimo jiné rozsáhlou obnovu ochozu a zábradlí. Dosud bývala přístupná jen výjimečně. Teď je první z trojice novinek, na které chce Bruntál lákat návštěvníky.

Město chystá rovněž otevření nedaleké úzké a zdmi lemované Farní uličky, jež patří k nejromantičtějším bruntálským zákoutím, a středověké kamenné bašty s vazbou na hradební systém nejstaršího města v republice.

„U zpřístupnění bašty a Farní uličky jsme ve fázi projektování,“ nastínil aktuální stav zbývajících záměrů mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek.