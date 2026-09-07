Tatínkové porodníci. Zvládli přivést děti na svět doma i v autě u dálnice

Dalibor Maňas
  11:12aktualizováno  11:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tři neplánované porody mimo nemocnici v rozmezí týdnu zaznamenali moravskoslezští záchranáři. Ani v jednom případě novorozenci s příchodem na svět na příjezd posádek nepočkali. První porod se odehrál na dálnici, druhý v ostravském bytě a rovněž v Havířově se role porodníka úspěšně zhostil tatínek. Ve všech případech na dálku pomáhaly operátorky tísňové linky 155.

Dvěma holčičkám a jednomu chlapci pomohli na přelomu srpna a září na svět jejich tatínci.

„V sobotu 29. srpna se takto narodily dvě holčičky. První porod proběhl v brzkých ranních hodinách cestou do porodnice, v osobním vozidle na silnici D48, což se občas stává. Tentýž večer pak porodila žena v ostravském bytě,“ přiblížil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

A v sobotu o týden později pomohl tatínek na svět svému synovi v Havířově.

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„Obavy, které novopečení tatínkové prožívali, brzy vystřídaly pocity štěstí. Všichni svou roli zvládli na jedničku,“ pochválil je Humpl. „Musíme ovšem vyzdvihnout práci operátorek, které všechny tatínky bezpečně naváděly,“ podotkl.

Mezitím ke všem porodům mířila sanitky záchranné služby. „Po příjezdu posádek byly všechny maminky i se svými novorozeňaty vyšetřeny, záchranáři jim poskytli potřebnou péči a poté zajistili transport do zdravotnického zařízení. V době předání byly rodičky i jejich děťátka v pořádku,“ doplnil.

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