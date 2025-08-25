„Je to vandalismus, nepořádek, černé odběry energií, narušené vztahy mezi obyvateli. Na některé další nešvary, o kterých jsme nevěděli, nás domovníci upozornili,“ shrnul Dekický.
Program na domovníky-preventisty, ze kterého radnice už skoro dva roky platí devět lidí ve svých domech, skončí příští rok na podzim. „Jak konkrétně tyto lidi pak zaplatíme ještě nevíme, ale hledáme možnosti,“ upřesnil mluvčí obvodu Martin Otipka.
Domovníci řeší závady i vyhánějí pobudy ze sklepů, radnice jich chce víc
Devět domovníků působí v sedmi tamních lokalitách. „Například v domě ve Slavíkově ulici domovník prosadil zavedení kamerového systému a odstranil tak problém s nepořádkem a vandalismem,“ líčil Dekický. Nájemníci pak navíc začali pomáhat s obnovou hřiště u domu. Zlepšení vztahů mezi nájemníky je podle místostarosty patrné třeba u Oblouku. „Domovníci tam uspořádali společné grilování a iniciovali opravu hřiště. Nájemníci si tam zakládají zahrádky,“ řekl.
Domovníci rovněž šetří obvodu, který vlastní asi tisíc bytů, peníze. Zvládnou totiž udělat různé menší opravy, na které si Poruba dříve musela najímat externí firmy. „Roznášejí nám i poštu, dělají odečty, přebírají byty a vykonávají spoustu dalších věcí,“ dodala vedoucí porubského odboru bytového hospodářství a údržby budov Petra Lehká.
Domovníci se osvědčili i v jiných ostravských obvodech a městech, mimo jiné ve vyloučených lokalitách