Poruba revitalizuje Zámecký park, první etapa bude stát 36,5 milionu korun

V ostravském obvodě Poruba dělníci upravují Zámecký park. První fáze rozsáhlé proměny parku bude stát 36,5 milionu korun, jde o jednu z letošních nejnákladnějších investic v této části města. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Martin Otipka.
Úpravu parku obvod chystal dlouhodobě. V roce 2019 nechala radnice zahloubit horkovod a zároveň vykoupila a odstranila objekty autoservisu a sběrny. Loni byla opravena část náhonu a přípojka horkovodu. Letos se už práce zaměřují na proměnu parku v části mezi porubskou radnicí a zámkem.
"Kompletně se opraví všechny chodníky v délce přibližně 1220 metrů. Poprvé k tomu v Porubě použijeme drenážní beton. Jedná se o propustný materiál, který umožňuje vsakování vody. Součástí akce bude také rekonstrukce tří schodišť," uvedla místostarostka pro investice Petra Brodová (ANO).
Projekt počítá také s výsadbou stromů a keřů. V oblasti přibude nové veřejné osvětlení a v plánu je obměna mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
Novým prvkem bude altán. Přístřešek s půdorysem o výměře 80 metrů čtverečních bude možné využívat k různým kulturním a volnočasovým aktivitám. Tvarově půjde o asymetrický shluk šesti nepravidelně zvlněných betonových kalichů. K jejich výrobě bude použita metoda 3D tisku. "Díky tomu budeme mít k dispozici další reprezentativní prostor, kde se budou moci konat menší hudební i divadelní vystoupení. Rovněž bude vhodný pro uspořádání svatebních obřadů," řekla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Hlavním záměrem úprav je změnit funkčnost místa. Z prostoru, kterým se v současnosti především prochází, by se měl stát park, kde se lidé budou setkávat a mohou v něm odpočívat.
"Víme, že park je dlouhodobě v neutěšeném stavu a potřebuje změnu. Jeho proměna je jednou z našich priorit. Projekt máme už několik let připravený. Jelikož je hodně náročný, rozdělili jsme jej do několika etap," doplnila starostka. Obvod na proměnu parku hledal i externí finance. Nakonec se mu podařilo získat evropské dotace.