V ostravském městském obvodu Poruba začne příští pátek tradiční vánoční jarmark. Na Alšově náměstí bude až do 23. prosince připraven i doprovodný program. Jeho součástí budou koncerty různých žánrů tak, aby akce přilákala posluchače napříč generacemi. Novinářům to dnes řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
"Kulturní program začne 29. listopadu. Právě v tento den je naplánováno v 17:00 rozsvícení vánočního stromu, kterého se každoročně účastní stovky lidí. Ještě předtím od 16:30 projde Hlavní třídou rolničkový průvod dětí. Akce vyvrcholí vystoupením skupiny Verona v 18:00," uvedl Otipka.
Součástí akce bude stejně jako v minulých letech například zpívání koled. Celostátní projekt Česko zpívá koledy je naplánován na 9. prosince. Vánoční písně a koledy si bude možné zazpívat se sborem Permoník Choir Karviná, který letos slaví 60 let od založení. Chybět nebude ani obvyklý charitativní punč.
"Do programu se zapojí také děti z porubských základních a mateřských škol i studenti středních škol, kteří si připraví hudební pásma a workshopy," řekl místostarosta Zdeněk Rodek (ANO). Návštěvníci si budou moci prohlédnout také betlémy Jiřího Halouzky a v dřevěné dílně si vyrobit vánoční dekorace. Připravena bude i Ježíškova pošta nebo fotografování s vánočními maskoty.
Vánoční atmosféru si ale lidé mohou užít i na dalších místech Ostravy. Například v největším městském obvodu Jih mohou v Bělském lese navštívit Vánoční městečko. V areálu Lesní školy v něm najdou například 20 trojrozměrných světelných objektů, vánoční výzdobu i občerstvení v jurtě minikavárny Luna. Vánoční městečko je součástí širšího programu Vánoc na Jihu. Jeho hlavní část se uskuteční od 1. do 23. prosince na náměstí Ostrava-Jih, které se pro tuto příležitost promění ve Vánoční náměstí.
Hlavní oslavy se pak konají v centru města na tradiční akci Ostravské Vánoce, kde vystoupí i řada známých hudebních interpretů. Nový primátor Richard Vereš (ANO) ale nevyloučil, že do budoucna by se podoba vánočních oslav v krajské metropoli mohla změnit.
"Bavili jsme se v koalici o tom, že bychom chtěli více podpořit vánoční trhy i v jiných částech města, konají se třeba na Jihu nebo v Porubě, a to bez příspěvku velkého města, což by se možná mohlo do budoucna změnit. Zároveň se bavíme i o tom, zda by vánoční trhy v centru měly mít právě podobu velké hudební produkce, nebo zda by se naopak neměly více rozprostřít po centru. Udělat třeba více menších pódií a jít spíše cestou vánoční atmosféry než velkých hudebních produkcí," dodal Vereš.