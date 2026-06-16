Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich počet klesne z nynějších 45 na 37. Počet se snížil poprvé od roku 1994. O změně, která by měla přinést finanční úsporu přes pět milionů korun za čtyřleté volební období, dnes rozhodli zastupitelé. ČTK to řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
Poruba už na začátku tohoto volebního období snížila počet radních z 11 na devět a zmenšila i počet komisí a jejich členů. "Chceme šetřit a považujeme za správné začít u sebe. Poruba má dnes výrazně méně obyvatel než v minulosti, ale počet zastupitelů zůstal stejný. To už neodpovídá realitě. Snížení počtu je proto logickým krokem,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Na odměnách zastupitelů a souvisejících nákladech ušetří městský obvod za jedno volební období přibližně 5,35 milionu korun. Tyto prostředky chce využít na rozvojové projekty a zlepšování služeb pro obyvatele.
"Změna zároveň přibližuje Porubu standardu srovnatelně velkých měst. Nově bude na jednoho zastupitele připadat zhruba 1700 obyvatel, což odpovídá průměru českých měst této velikosti. Ale například u Mostu, který má podobný počet obyvatel, nebo v o něco menší Opavě jeden zastupitel reprezentuje jen 1400 lidí," uvedl Otipka.
Starostka očekává, že menší zastupitelstvo bude schopno pružněji reagovat na potřeby obvodu a jeho obyvatel. "Dlouhodobě se u nás daří nacházet shodu napříč politickým spektrem a společně hledat řešení, která jsou ve prospěch obvodu a lidí, kteří u nás žijí. Na tom se nic nemění,“ míní starostka.
Poruba spadá podle zákona o obcích do kategorie sídel s 50.000 až 150.000 obyvateli, kde se počet zastupitelů může pohybovat mezi 25 a 45 členy. O konkrétním počtu musí zastupitelstvo rozhodnout nejpozději 85 dnů před začátkem voleb. Pokud by tak neučinilo, zůstal by počet stejný jako v předchozím období.