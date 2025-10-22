Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Josef Gabzdyl
  11:12aktualizováno  11:12
Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli své působení ve Sněmovně
Fotogalerie4

Ivo Vondrák (vlevo) s karlem Havlíčkem ještě v době, kdy byl poměrně důležitou postavou v hnutí ANO. Už není hejtmanem, ani poslancem. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nejznámější z nich Ivo Vondrák byl v letech 2016 až 2023 moravskoslezským hejtmanem. Za hnutí ANO od roku 2017 také poslancoval, a to až do roztržky v předloňských prezidentských volbách, kdy podpořil Petra Pavla proti stranickému šéfovi Andreji Babišovi.

A ze stínového ministra školství se záhy stal řadový poslanec bez politické příslušnosti.

„Už jsem nechtěl kandidovat. Jsem muž činu a poslední volební období bylo vinou obstrukcí hrozně neefektivní,“ vysvětlil Vondrák.

Výsledky - Moravskoslezský kraj

ANO 2011

43,42 %
strana získala 272 073 hlasů
11
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

17,98 %
strana získala 112 649 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8,37 %
strana získala 52 457 hlasů
2
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,09 %
strana získala 50 707 hlasů
2
-1

Česká pirátská strana

7,18 %
strana získala 45 022 hlasů
2
-1

Motoristé sobě

6,42 %
strana získala 40 261 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,52 %
strana získala 34 597 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,96 %
strana získala 6 044 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,43 %
strana získala 2 709 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,25 %
strana získala 1 593 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,22 %
strana získala 1 427 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 1 333 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,13 %
strana získala 866 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 822 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,12 %
strana získala 809 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,1 %
strana získala 662 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 526 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 501 hlasů
0
0

Levice

0,06 %
strana získala 400 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 379 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 373 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 259 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Připustil, že nekonečná jednání byla jen částí jeho rozhodnutí poslancování ukončit. Nelíbila se mu ani nutnost shánět podpisy příznivců coby kandidát STAN.

„Sbíral jsem je už rok předtím do krajských voleb a nyní už mi to přišlo zbytečné. Radši se budu věnovat krajské politice a mimopolitickým věcem,“ konstatoval.

Vondrák: Do Senátu kandidovat nebudu

Nyní například vyvíjí software pro nadnárodní společnosti, rovněž má částečný úvazek na VŠB–TUO, kde býval rektorem. „A jsem spokojen.“

Vondrák také odmítl případnou kandidaturu do Senátu, a to navzdory tomu, že se příští rok bude hlasovat v obvodu, v němž žije.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vlevo) a místopředseda ANO Karel Havlíček. (8. února 2023)
Poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil na celostátní konferenci strany 26. ledna 2024 v Praze
Pavla Golasowská žije od narození v třinecké městské části Oldřichovice.
Jiří Carbol (KDU-ČSL)
4 fotografie

Nejvíce poslaneckých střídání postihlo lidovce kandidující v rámci koalice SPOLU. „Bylo rozhodnuto, ať kandidují nové tváře. Tak se stalo,“ poznamenal Jiří Navrátil, bývalý krajský náměstek a místostarosta Mořkova na Novojičínsku.

Se svým poslancováním je spokojen. „Podařilo se mi prosadit řadu věcí v sociální oblasti i v rámci registrovaného partnerství,“ uvedl politik, který chce dále působit na krajské a obecní úrovni.

Šest let v Senátu a poté čtyři roky v Poslanecké sněmovně má za sebou Jiří Carbol, starosta Dobré na Frýdecko-Místecku.

Carbol: Útočník na Babiše nebyl od nás z obce

„A poslanec to má mnohem náročnější než senátor. Časově, i co se týče práce,“ srovnal. Kandidovat už nechtěl z osobních důvodů, ale nevyloučil, že se příští rok bude opětovně ucházet o post starosty. „Volby však jsou ještě daleko,“ podotkl Carbol.

Ačkoliv už nekandidoval, tak o Dobré se hovořilo více než v minulosti. Právě v této obci totiž na začátku září na mítinku hnutí ANO senior udeřil berlí expremiéra Andreje Babiše. „Neměl jsem z toho žádnou radost. Ale ten útočník byl přespolní, nikdo z Dobré,“ ujišťoval Carbol.

V Moravskoslezském kraji drtivě vyhrálo ANO, ministr Stanjura ve sněmovně končí

Takřka jedenáct let byla lidoveckou poslankyní Pavla Golasowská. „A mohu vám říci, že postupně přibývalo osobních útoků, politika hodně zhrubla,“ povzdychla si.

Těší se, jak se začne více věnovat rodině a už nebude muset cestovat z Třinecka do Prahy a zpět. „Kolegové z Prahy nám říkali, že pokud by museli cestovat tak daleko, že by to nedělali,“ podotkla.

Rataj: Poslanec i starosta? To nejde

Poslancem už nebude ani starosta Branky u Opavy Michael Rataj (STAN). Zmínil, že nelze dělat stoprocentně práci poslance a starosty zároveň. „Žádnému politikovi nevěřte, že to zvládne,“ upozornil.

Vzpomněl, že když byl před čtyřmi roky nečekaně zvolen poslancem, nechtěl utéct od rozdělané práce v obci. „Osobní život musel jít stranou,“ uvedl s tím, že už chce pokračovat jen jako starosta. „A potřebuji ještě aspoň jedno volební období, abych svou misi úspěšně dotáhl,“ vysvětlil Rataj.

Končícím poslancům náleží odchodné ve výši pěti platů. Každý dostane nejméně půl milionu korun před zdaněním, v případě sněmovních funkcí se částka navyšuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.