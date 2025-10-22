Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Nejznámější z nich Ivo Vondrák byl v letech 2016 až 2023 moravskoslezským hejtmanem. Za hnutí ANO od roku 2017 také poslancoval, a to až do roztržky v předloňských prezidentských volbách, kdy podpořil Petra Pavla proti stranickému šéfovi Andreji Babišovi.
A ze stínového ministra školství se záhy stal řadový poslanec bez politické příslušnosti.
„Už jsem nechtěl kandidovat. Jsem muž činu a poslední volební období bylo vinou obstrukcí hrozně neefektivní,“ vysvětlil Vondrák.
Připustil, že nekonečná jednání byla jen částí jeho rozhodnutí poslancování ukončit. Nelíbila se mu ani nutnost shánět podpisy příznivců coby kandidát STAN.
„Sbíral jsem je už rok předtím do krajských voleb a nyní už mi to přišlo zbytečné. Radši se budu věnovat krajské politice a mimopolitickým věcem,“ konstatoval.
Vondrák: Do Senátu kandidovat nebudu
Nyní například vyvíjí software pro nadnárodní společnosti, rovněž má částečný úvazek na VŠB–TUO, kde býval rektorem. „A jsem spokojen.“
Vondrák také odmítl případnou kandidaturu do Senátu, a to navzdory tomu, že se příští rok bude hlasovat v obvodu, v němž žije.
Nejvíce poslaneckých střídání postihlo lidovce kandidující v rámci koalice SPOLU. „Bylo rozhodnuto, ať kandidují nové tváře. Tak se stalo,“ poznamenal Jiří Navrátil, bývalý krajský náměstek a místostarosta Mořkova na Novojičínsku.
Se svým poslancováním je spokojen. „Podařilo se mi prosadit řadu věcí v sociální oblasti i v rámci registrovaného partnerství,“ uvedl politik, který chce dále působit na krajské a obecní úrovni.
Šest let v Senátu a poté čtyři roky v Poslanecké sněmovně má za sebou Jiří Carbol, starosta Dobré na Frýdecko-Místecku.
Carbol: Útočník na Babiše nebyl od nás z obce
„A poslanec to má mnohem náročnější než senátor. Časově, i co se týče práce,“ srovnal. Kandidovat už nechtěl z osobních důvodů, ale nevyloučil, že se příští rok bude opětovně ucházet o post starosty. „Volby však jsou ještě daleko,“ podotkl Carbol.
Ačkoliv už nekandidoval, tak o Dobré se hovořilo více než v minulosti. Právě v této obci totiž na začátku září na mítinku hnutí ANO senior udeřil berlí expremiéra Andreje Babiše. „Neměl jsem z toho žádnou radost. Ale ten útočník byl přespolní, nikdo z Dobré,“ ujišťoval Carbol.
Takřka jedenáct let byla lidoveckou poslankyní Pavla Golasowská. „A mohu vám říci, že postupně přibývalo osobních útoků, politika hodně zhrubla,“ povzdychla si.
Těší se, jak se začne více věnovat rodině a už nebude muset cestovat z Třinecka do Prahy a zpět. „Kolegové z Prahy nám říkali, že pokud by museli cestovat tak daleko, že by to nedělali,“ podotkla.
Rataj: Poslanec i starosta? To nejde
Poslancem už nebude ani starosta Branky u Opavy Michael Rataj (STAN). Zmínil, že nelze dělat stoprocentně práci poslance a starosty zároveň. „Žádnému politikovi nevěřte, že to zvládne,“ upozornil.
Vzpomněl, že když byl před čtyřmi roky nečekaně zvolen poslancem, nechtěl utéct od rozdělané práce v obci. „Osobní život musel jít stranou,“ uvedl s tím, že už chce pokračovat jen jako starosta. „A potřebuji ještě aspoň jedno volební období, abych svou misi úspěšně dotáhl,“ vysvětlil Rataj.
Končícím poslancům náleží odchodné ve výši pěti platů. Každý dostane nejméně půl milionu korun před zdaněním, v případě sněmovních funkcí se částka navyšuje.