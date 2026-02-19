Poslední šance přihlásit třídu do ekologické soutěže Hledej pramen vody

Čtyři úkoly, jedna společná mise
Každá zaregistrovaná třída obdrží čtyři interaktivní EKO úkoly zaměřené na téma vody. Děti při jejich plnění poznávají přírodu ve svém okolí, učí se spolupracovat a hledat kreativní řešení. Za splněné úkoly získávají body, další BODY PLUS mohou obdržet za originalitu, týmovou práci a dodržení doporučených termínů.
Finále v Ostravě
Vyvrcholením soutěže bude finálový den na atraktivním místě v Ostrava. Pětice reprezentantů z každé třídy zde zabojuje o celkové vítězství, zatímco ostatní účastníci si užijí bohatý doprovodný program plný zábavy a inspirativních aktivit.
Hodnotné ceny i speciální ocenění
Na nejlepší týmy čekají věcné odměny a finanční šeky v celkové hodnotě 35 000 Kč. Soutěž nabídne také speciální ocenění v kategoriích VodoEINSTEIN, VodoART a VodoSTAR, které vyzdvihnou mimořádné výkony v oblasti znalostí, kreativity i týmového ducha.
Výchova nové generace vodních hrdinů
Soutěž přirozenou a hravou formou rozvíjí ekologické myšlení, kreativitu i všímavost vůči přírodě. Děti motivuje k aktivnímu přístupu a pomáhá jim pochopit význam vody jako nenahraditelného přírodního zdroje.
Registrace a více informací jsou k dispozici na www.hledejpramenvody.cz.
Partnerem soutěže je Statutární město Ostrava.