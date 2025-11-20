Záchranáři se o problému dozvěděli ve středu po půl jedné odpoledne na tísňové lince.
První na místě byla prvosledová policejní hlídka z Bruntálu. „Policisté zpozorovali dvojici potápěčů na skalnatém břehu zhruba čtyři sta metrů od hlavní komunikace,“ zmínil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Jak vyšlo najevo, v době ponoru začal mít padesátiletý potápěč problémy, vyslal signál ohrožení a omdlel. Naštěstí ho o tři roky mladší kolega záhy vytáhl na břeh.
„Muž, který pod vodou ztratil vědomí, se zasahujícími záchranáři již komunikoval, prvotní lékařské vyšetření však svědčilo pro možné poškození plic,“ řekl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Zdravotní problémy měl i jeho kolega. Jednak byl silně podchlazený a postupem času se u něj mohla projevit dekomprese (nebezpečné uvolnění dusíku do krve vlivem rychlé změny okolního tlaku – pozn. red.).
Hasiči oba potápěče člunem převezli ze skalnatého břehu na prostornější místo. „První muž byl poté ve stabilizovaném stavu transportován vrtulníkem na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava, druhého jsme převezli k dalšímu vyšetření na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě,“ shrnul Humpl.
„Veškerými okolnostmi této události se v současné době zabýváme,“ doplnil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Zatopený lom Šífr ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku patří k vyhledávaným místům pro potápění. Občas tam však spěchají záchranáři.
