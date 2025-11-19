Potravinová pomoc je v kraji dostupnější, potřební dostávají balíčky na míru

Žaneta Motlová
  6:22aktualizováno  6:22
Loni něco přes dvě tuny potravin a další pomoci, letos už tuny tři. K lidem v nouzi v Bruntále už druhým rokem míří podpora ve formě pečiva, ovoce, zeleniny, mléčných i trvanlivých výrobků a hygienických potřeb. Díky zapojení sociálních pracovnic města dostávají balíčky připravené na míru. Pomoc Potravinové banky Ostrava se rozšířila i do dalších částí regionu, výdejen už je v kraji dvanáct. Zájem o pomoc roste.
Potravinová banka v Ostravě.

„Lidé v nouzi se obrátí na sociálního pracovníka, který vyhodnotí situaci a rozhodne o oprávnění čerpat potravinovou pomoc. Může být poskytnuta i opakovaně, vždy je ale podmínkou, že příjemce spolupracuje na řešení své nepříznivé situace,“ popsala vedoucí oddělení sociálních služeb bruntálské radnice Pavla Sohrová.

Mluvčí města Jiří Ondrášek dodal, že potraviny, ale i hygienické potřeby, se lidem pravidelně předávají co dva týdny. Dostávají balíčky na míru. „Tedy odlišné například pro maminky s dětmi nebo starší klienty,“ popsal Ondrášek.

Potravinovou pomoc město zprostředkovává od loňského dubna. Do konce loňského roku si tam lidé vyzvedli 2 033 kilogramů potravin a další pomoci, letos od ledna do konce října už 2 996 kilogramů.

Domluvený čas

A zájem roste i jinde. Jednou za dva týdny, vždy ve středu, zaváží Potravinová banka Ostrava pomoc do Krnova.

„Balíčky se v domluvený čas předávají klientům u rampy obchodního domu, kde máme sklad. V posledních závozech jde o přibližně pětadvacet klientů,“ přiblížil Michal Zuzaník, vedoucí oddělení sociálních služeb v Krnově.

V kraji loni zachránili tisíc tun potravin, mírní plýtvání a pomáhají potřebným

Loni Krnov potřebným takto předal 2 584 kilogramů potravin a hygieny, letos do konce října již 4 491 kilogramů. „Objem pomoci postupně roste a služba je stále více využívána,“ konstatoval Zuzaník.

Předem dohodnuté balíčky pro konkrétní jednotlivce a rodiny míří také do Oder na Novojičínsku. Stejně tak pečivo, zelenina, ovoce či mléčné a uzenářské výrobky, které sociální pracovnice rozdělí podle počtu lidí v domácnosti příjemců.

„Od začátku roku 2025 jsme vydali asi 3 607 kilogramů potravinové pomoci. Průměrně tedy asi 330 kilogramů za měsíc,“ vyčíslila vedoucí odboru sociálních věcí v Odrách Dagmar Michlíčková.

Žádost o spolupráci

Počet míst, kde je potravinová pomoc dostupná, vzrostl díky cílenému projektu. Potravinová banka Ostrava oslovila radnice s žádostí o spolupráci předloni.

Potravinová banka v Ostravě.
Potravinová banka v Ostravě.
Potravinová banka v Ostravě.
Potravinová banka v Ostravě.
4 fotografie

„Zavázali jsme se v projektu ke vzniku deseti výdejen, máme dvanáct. Pro města je to přínos, mohou pomoc poskytovat přímo. Osoby, které ji potřebují, vytipují sociální pracovníci, znají prostředí,“ uvedla Sabina Keprtová z Potravinové banky Ostrava.

Výhodou je spolupráce i pro Potravinovou banku. Nezisková organizace by si nemohla dovolit otevřít na tolika místech vlastní výdejny: zaplatit nájem, energie a pracovní sílu by bylo nereálné.

